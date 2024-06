Ivana Knoll, znana lepiej jako Miss Mundialu w Katarze, to modelka, celebrytka i gwiazda mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 3 miliony użytkowników.

Od grudnia 2022 roku, kiedy to zrobiła furorę na katarskich stadionach, zupełnie nie przejmując się tamtymi zakazami związanymi z ubiorem dla kobiet, Knoll stała się bywalczynią wielu imprez. Chorwatka wykorzystała nadążające się okazje i zaczęła promować się nie tylko jako celebrytka, ale i DJ-ka.



Czym po Mundialu w Katarze zajmuje się Ivana Knoll? Chce ruszyć w światową trasę!

W ostatnim wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" Ivana Knoll przyznała, że wróci na niemieckie stadiony, nie zdradza jednak żadnych szczegółów.

Reklama

"Nie wiem, co będę na sobie miała. To będzie spontaniczne. Będę wtedy myśleć na szybko albo będziemy szybko robić poprawki. Albo przykleję chorwacką flagę do ubrań, które mi się podobają. Tak robiłam w Katarze" - stwierdziła.

Następnie Knoll przyznała, że zamierza podczas EURO rozwijać swoją karierę DJ-ki. Celebrytka dodała, że liczy na przychylność niemieckich klubów, również tych kultowych z Berlina.



Zdjęcie Ivana Knoll będzie bohaterka trybun EURO 2024? / Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images

To jednak nie wszystko Knoll przyznała, że zamierza konsekwentnie rozwijać swoją karierę DJ-ską, którą zaczęła jeszcze zanim zdobyła sławę w sieci (obecnie gra m.in. na imprezach powiązanych z wyścigami Formuły 1). Ivana posługuje się pseudonimem KnollDoll, jak sama twierdzi, jest zafascynowana techno, a na Youtube można znaleźć próbki jej umiejętności.

Na razie jednak jej kanał na YT nie może równać się popularnością z jej Instagramem. Na założonym w marcu profilu znajdują się 4 filmy, a subskrybuje go niecałe 3 tys. użytkowników.

To jednak nie przeszkadza Knoll w rezerwowaniu kolejnych występów. Celebrytka zapowiedziała, że wystąpi m.in. w: Czarnogórze, Grecji, Maroku, Chorwacji. "Jadę w światową trasę ze swoim DJ-skim setem. (...) Gdy ją skończę, wracam do Miami. Mieszkam tam od dwóch lat i posiadam wizę pracowniczą. Zimę spędzam na Florydzie, a latem wracam do Europy" - stwierdziła.