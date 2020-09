"Milionerzy": Pytanie za 75 tys. zł o zespół Warsaw [ODPOWIEDŹ]

W kolejnym sezonie "Milionerów" ponownie pojawiło się muzyczne pytanie, tym razem warte 75 tys. zł. Jak sobie poradziła uczestniczka?

Hubert Urbański prowadzi "Milionerów" AKPA

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Wideo Jakie rady ma Hubert Urbański dla uczestników "Milionerów"? (Agencja TVN/x-news)

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki "Milionerów" ruszyły wraz ze startem jesiennej ramówki TVN.

W ostatnim odcinku swoich sił próbowała pani Sandra z Bydgoszczy. Tak brzmiało muzyczne pytanie warte 75 tys. zł: "Który zespół w początkach kariery nosił nazwę Warsaw na cześć utworu 'Warszawa' z płyty 'Low' Davida Bowiego?".

Wideo Rusza nowy sezon "Milionerów" (TVN/x-news)

Do wyboru były następujące odpowiedzi: Depeche Mode, The Cure, Joy Division i Judas Priest.

Uczestniczka postanowiła skorzystać z koła ratunkowego - pół na pół. Do wyboru zostały jej wówczas odpowiedzi The Cure i Joy Division, jednak pani Sandra obstawiła błędnie The Cure. Prawidłowa odpowiedź to Joy Division.

To oznaczało, że uczestniczka zakończyła grę z gwarantowaną sumą 40 tys. zł.