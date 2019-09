"Milionerzy": Pytanie za 250 tys. o teledysk do piosenki Gotye "Somebody That I Used To Know"

3 września na antenę TVN powrócili "Milionerzy". W drugim odcinku po letniej przerwie usłyszeliśmy pytanie za 250 tys. złotych, które dotyczyły przeboju "Somebody That I Used To Know" Gotye.

Pytanie za 250 tys. dotyczyło piosenki Gotye /Bartosz Krupa / East News

Joanna Szczudlik-Kowalczyk, stomatolog z Legnicy, grę rozpoczęła w pierwszym odcinku po powrocie "Milionerów". Doszła wtedy do 125 tys. złotych.

Kolejne pytanie - za ćwierć miliona - dotyczyło piosenki, a dokładniej rzecz biorąc teledysku do utworu "Somebody That I Used To Know" Gotye i Kimbry.

Brzmiało ono następująco:

Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają "Somebody That I Used To Know"?

Uczestniczka mogła zaznaczyć następująco odpowiedzi: A: drobniutka łączka B: czarno-białe pasy C: duże i małe koła D: kolorowe trójkąty. Ostatecznie zdecydowała się na odpowiedź D, co okazało się dobrym wyborem.

Szczudlik-Kowalczyk przy następnej odpowiedzi zdecydowała się zrezygnować i opuściła studio po wygraniu 250 tys.



Wielki hit 2011 roku

Przypomnijmy, że "Somebody That I Used To Know", singel promujący trzecią płytę Gotye "Mirrors" do sieci trafił 5 lipca 2011 roku. Klip i sama piosenka, opowiadająca o doświadczeniach w związkach artysty, szybko zdobyły sporą popularność.

Utwór spotkał się z pozytywnymi opiniami krytyków. Duet zgarnął za niego dwie statuetki Grammy: w kategorii najlepszy występ popowy duetu/zespołu (piosenka wykonana była z Kimbrą - sprawdź! ) oraz dla utworu roku.

Kompozycja podbiła serca słuchaczy na całym świecie i spodobała się również Polakom. Przez 18 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na Liście Przebojów Programu III Polskiego Radia, co było rekordowym wynikiem tego zestawienia.



Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "Somebody That I Used To Know" w serwisie Teksciory.pl!

Po premierze teledysku Gotye zainteresowały się media. Wokalista zaczął otrzymywać zaproszenia do popularnych programów telewizyjnych i radiowych. Jego utwór wykorzystano w wielu serialach i filmach, a klip do niego, w reżyserii australijskiej artystki Natashy Pincus, obejrzano w serwisie Youtube ponad 1,2 miliarda razy.