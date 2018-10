​"Milionerzy": Pytanie za 20 tys. zł o przebój duetu Simon & Garfunkel

W ostatnim odcinku "Milionerów" nie zabrakło pytania z dziedziny muzyki. Jak poradził sobie Michał Zabraniak?

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Jednym z uczestników poniedziałkowego (22 października) odcinka był Michał Zabraniak z Warszawy, specjalista do spraw tranzycji biznesowych.

Nie zabrakło muzycznego pytania, tym razem za 20 tys. zł.



"Simon z Garfunkelem, a także Danuta Stenka i Maciej Zakościelny śpiewają tradycyjną staroangielską balladę:" - to było pytanie, do którego były cztery odpowiedzi: "o pchlim targu na Portobello", "o jarmarku dominikańskim", "o targu w Scarborough", "o suku w Damaszku".

Uczestnik wykluczył na początku jarmark dominikański, ale postanowił skorzystać z telefonu do przyjaciela, dzwoniąc do swojego brata - Kuby.

Ten nie miał pewności, kierując się przeczuciem obstawił targ w Portobello. "Trochę mało, to przeczucie" - skomentował pan Michał, ale zdecydował się ostatecznie zaznaczyć właśnie Portobello.

Prawidłową odpowiedzią jest jednak targ w Scarborough, przez co Michał Zabraniak skończył grę z gwarantowanym 1 tys. zł.

