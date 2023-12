"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Choć niektóre pytania bywają trudne, inne dość problematyczne, bo dwuznaczne, to czasem też wpada najtrudniejszy rodzaj pytań - związanych z muzyką!

"Milionerzy": Pytanie o "Nothing Compares 2 U" mogło sprawić problem

W czwartkowej odsłonie "Milionerów" grę kontynuowała Michalina Kwiecińska. Uczestniczka szła jak burza i bez problemu radziła sobie z pytaniami, aż do momentu, gdy dotarła do pułapu 125 tys. złotych.

Nic dziwnego - może jedynie wielkim fanom piosenki "Nothing Compares 2 U" takie pytanie nie sprawiłoby problemu.

O jakim czasie spędzonym bez ukochanej osoby śpiewa Sinead O'Connor w piosence "Nothing Compares 2 U"?

A) 5 sekundach

B) o 15 dniach i 7 godzinach

C) o 7 miesiącach i 15 minutach

D) o 150 latach

Uczestniczka po namyśle wybrała wariant B, który był poprawną odpowiedzią. W ten sposób rozpoczęła walkę o 250 tysięcy złotych, ale w kolejnym pytaniu zrezygnowała z rozgrywki. Ostatecznie opuściła studio ze 125 tys. złotych, czyli wygraną za pytanie o hit Sinead O'Connor.

Sinead O'Connor zasłynęła "Nothing Compares 2 U". Śpiewała nie swoją piosenkę

Piosenka "Nothing Compares 2 U" ( posłuchaj! ) pochodzi z wydanego w 1990 roku na albumu "I Do Not Want What I Haven't Got". Nagraniu towarzyszył wymowny klip, a uwagę słuchaczy przykuł także poruszający wokal artystki.

Piosenkę napisał Prince w 1985 roku dla funkowego zespołu The Family. Rok wcześniej sam nagrał swoją wersję piosenki, ale nie ujrzała światła dziennego aż do 2018 roku. W międzyczasie, gdy już wersja O'Connor stała się międzynarodowym przebojem, artysta wykonał ją w duecie z Rosie Gaines w 1993 roku.

Ujęcie z teledysku, na którym widać przepełnione smutkiem oczy wokalistki na czarnym tle stało się mocno rozpoznawalne. Klip wyreżyserował John Maybury, który na swoim koncie miał m.in. obraz do "West End Girls" Pet Shop Boys czy produkcje filmowe - "The Jackes" oraz "The Edge of Love".

Zbliżenie na twarz O'Connor zajmujące cały kadr, a także przeplatane fragmenty wideo z jej spaceru po Parc de Saint-Cloud w Paryżu wieńczy ujęcie dwóch łez spływających po policzkach piosenkarki. Sinead O'Connor tłumaczyła później, że nie były to zaplanowane łzy. "Powinnam na to pozwolić" - zrozumiała wokalistka i dała niespodziewany upust emocjom. Płakała, bo przypomniała sobie o matce zmarłej w 1985 roku w tragicznym wypadku.

"Nothing Compares 2 U" stało się hitem dosłownie na całym globie - m.in. w jej rodzimej Irlandii, Australii, Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku czy Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych spędził na pierwszej pozycji aż cztery tygodnie powodując, że utwór stał się trzeciej najlepiej sprzedającym się singlem 1990 roku.

Prince nie był do końca zadowolony z tego, że to właśnie O'Connor śpiewała jego piosenkę. Jak wspominała w 2014 roku, ich pierwsze spotkanie nie było miłe. Nigdy też się nie polubili. Gwiazdor zarzucał jej, że jest zbyt wulgarna. "Spotkałam [Prince'a] kilka razy. W ogóle się nie dogadywaliśmy. W rzeczywistości, pokłóciliśmy się" - mówiła.