Miley Cyrus lubi chwalić się swoim prywatnym życiem i nowymi związkami. Tym razem jednak po jej wyznaniu fani są zdezorientowani, bo partnerem ze zdjęcia jest... Pete Davidson! Komik programu "Saturday Night Live" znany ze związków m.in. z Arianą Grande przez ostatni czas jest niemal ciągle widywany z Kim Kardashian. Mówiło się, że to on jest jej nowym wybrankiem serca. Czy to oznacza, że Kim i Pete to już przeszłość?



Kim Kardashian i Pete Davidson mieli się spotkać w październiku, właśnie w "SNL". Grali we wspólnym skeczu, choć pojawiały się informacje, że Kim pokazuje się z Davidsonem po to, by zrobić na złość mężowi, Kanye Westowi. Inni, że Kim jest w końcu szczęśliwie zakochana, lub też promuje swoją markę odzieżową dla mężczyzn. Jaka jest rzeczywistość?



Miley napisała na Instagramie: "Pete i Ja, to oficjalne! Współprowadzący, to właśnie to! (...) Nasze pierwsze wspólne show jako para" - ciężko więc zdecydować, czy gwiazda promuje jedynie swój projekt, czy może rzeczywiście jest właśnie szczęśliwie zakochana w komiku.

Duet ma prowadzić noworoczne show,"Miley's New Years Eve Party". Fani komentują, że z pewnością nie jest to prawda, tylko zabieg marketingowy promujący wydarzenie Miley. Doszukują się też, która z partnerek bardziej pasuje do wiecznie uśmiechniętego Davidsona.