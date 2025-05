Głosami widzów zwyciężczynią ósmej edycji "The Voice Kids" została Zosia Wójcik . To druga podopieczna z drużyny Tomsona i Barona , która sięgnęła po statuetkę - w czwartej edycji pierwsze miejsce zajęła Sara James .

Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Na co dzień gra na instrumentach klawiszowych w Młodzieżowej Orkiestrze Muzyki Rozrywkowej Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Uczęszcza też na zajęcia teatralne do Teatru Biały Kot. Bardzo lubi grać w koszykówkę i gotować. W przyszłości chciałaby zostać znaną wokalistką i koncertować w całej Polsce.

"Najbardziej boję się języka polskiego, bo nie ukrywam, że mogę zawieść niektóre panie... Nie przeczytałam żadnej lektury. Ale ćwiczę matematykę, ćwiczę angielski, więc myślę, że ogólnie pójdzie mi dobrze. A co dalej? Chciałabym iść do liceum ogólnokształcącego, a szkolić się muzycznie raczej prywatnie. Myślę, że taka indywidualna praca z uczniem jest najlepsza" - zdradza w "Fakcie" Zosia Wójcik.

"Nie mogę się doczekać. To jest dla mnie wypoczynek. Może tak nie wygląda, ale naprawdę - mnie to odpręża. Nawet jeśli mam jechać w nocy na koncert i nie spać całą noc, to dla mnie czysta przyjemność. Po prostu to kocham" - podkreśla 14-latka.