Lambert wróci do Hollywood prosto z Nowego Jorku, gdzie przez pół roku na Broadwayu wcielał się w rolę Emcee w nowej wersji legendarnego "Kabaretu" zatytułowanej "Cabaret at the Kit Kat Club". Występ w tej roli okazał się sukcesem. Obsadzenie go w "Jesus Christ Superstar" może zapewnić mu jeszcze większy rozgłos.