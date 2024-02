"Hellish Expectations", nowe dokonanie black / punk / speedmetalowego projektu z Cleveland będzie mieć swą premierę 8 marca nakładem Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, cyfrowo oraz w kilku wersjach winylowych.

Dokładnie miesiąc po premierze "Hellish Expectations" projekt zamaskowanego Athenara wystąpi w Polsce w ramach europejskiej trasy koncertowej, na której u boku Midnight zobaczymy black / punkowy Devil Master z Filadelfii, szwedzki Dödsrit spod znaku black / crustu, thrashowy Cyclone z Belgii oraz amerykański zespół High Command, którego twórczość również oscyluje wokół thrash metalu, crossoveru i hardcore punka. Ten wysokooktanowy skład zobaczymy 8 kwietnia w Poznaniu (2Progi) i dzień później w Krakowie (Kamienna12).



Bilety na polskie koncerty Midnight - organizowane przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach 109-119 zł (przedsprzedaż) i 130 zł (w dniu imprezy).



Nowy album Midnight pilotuje singel "F.O.A.L.". Towarzyszący mu wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Midnight F.O.A.L.

Midnight - szczegóły płyty "Hellish Expectations" (tracklista):

1. "Expect Total Hell"

2. "Gash Scrape"

3. "Masked And Deadly"

4. "Slave Of The Blade"

5. "Dungeon Lust"

6. "Nuclear Savior"

7. "Deliver Us To Devil"

8. "Mercyless Slaughtor"

9. "Doom Death Desire"

10. "F.O.A.L.".