Michele Morrone ("365 dni"): Zobacz teledysk "Hard For Me"

Znany z filmu "365 dni" Włoch Michele Morrone zaprezentował nowy teledysk do piosenki "Hard For Me". Klip podbił internet - w ciągu dwóch dni od premiery został odtworzony ponad 3,2 mln razy.

Michele Morrone i jego partnerka z filmu "365 dni" - Anna Maria Sieklucka AKPA

"Hard For Me" to kolejny utwór promujący debiutancki album Michele Morrone'a - "Dark Room".

Płyta włoskiego wokalisty i aktora ukazała się w walentynki, tydzień po premierze filmu "365 dni", nazywanego "polską odpowiedzią na Greya".

"365 dni" to pierwszy polski film erotyczny, nakręcony na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Wszystkie części sagi ("365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni") szybko zyskały status bestsellerów. Filmowa produkcja cieszy się też wielkim zainteresowaniem wśród widzów Netflixa.

Teraz Morrone prezentuje teledysk "Hard For Me". Wspomniany utwór pojawił się też w filmie "365 dni", dlatego zdecydowana większość komentarzy internautów wspomina scenę na łodzi, podczas której można usłyszeć tę piosenkę.



Clip Michele Morrone Hard For Me

Za teledysk odpowiada Fabrizio Conte. U boku Morrone'a pojawia się 29-letnia włoska aktorka Emanuela Postacchini (m.in. seriale "Alienista", "Ostatni okręt").

Wideo Michele Morrone o filmie "365 dni" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Autorami nagrania są Patryk Kumór, Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Michelle Morrone. Dwaj pierwsi mają na koncie przeboje dla m.in. Roksany Węgiel i Viki Gabor.

"365 dni" to historia Laury (w tej roli Anna Maria Sieklucka), która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdżają na Sycylię. Drugiego dnia pobytu, w swoje dwudzieste dziewiąte urodziny, Laura zostaje uprowadzona.

Jej oprawcą okazuje się przystojny szef mafii Massimo Toricelli (w tej roli Michele Morrone). Mężczyzna kilka lat wcześniej został postrzelony. Był bliski śmierci, a kiedy jego serce przestało bić, przed oczami zobaczył dziewczynę - Laurę Biel.

Wideo Michele Morrone - Feel It (z filmu 365 dni)

Obiecał sobie, że odnajdzie kobietę, którą podsunęła mu wyobraźnia. Później daje Laurze 365 dni na to, by go pokochała.

W obsadzie filmu "365 dni" znaleźli się także m.in.: Natalia Janoszek, Natasza Urbańska, Magdalena Lamparska, Tomasz Stockinger, Rafał Grabias, Gabriel Seweryn oraz Mateusz Łasowski.