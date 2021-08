Michał Wiśniewski o nowym singlu syna. "Mam prawo czuć się zaniepokojony"

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Najmłodsze dziecko - Falco Amadeus (ur. 2021) to owoc jego piątego małżeństwa.



Najstarszy syn lidera Ich Troje postanowił spróbować swoich sił w muzyce. W listopadzie ubiegłego roku Xavier zdecydował się wydać swój pierwszy debiutancki utwór pod tytułem "Prąd".



W komentarzach szybko zaczęły pojawiać się komplementy. "Ma świetny głos! I bardzo dobrą dykcję! Świetny kawałek", "Wpada w ucho i przede wszystkim szacun za dykcję", "Młody super, masz fajny głos" - można było przeczytać.



Jego najnowszy singel nosi tytuł "Mgła". Michał Wiśniewski odniósł się do utworu w długim poście w mediach społecznościowych.

"Długo zabierałem się do napisania tego posta. Zapytałem nawet Xaviera czy chce abym go publikował bo to będzie trudny post. Zgodził się więc to robię. A wszystko w związku z opublikowaniem przez mojego pierworodnego najnowszego singla 'Mgła'" - zaczął.



"Najpierw powiem, że stoję 'prawie' za wszystkim co robi i jako ojciec jestem nie tyle zobowiązany co po prostu obiecałem sobie, że będę go zawsze wspierał. Przez całe moje życie a jak zajdzie potrzeba ratował z opresji. Do tego drugiego nie doszło ale w tym przypadku zacząłem czytać między wierszami" - można przeczytać dalej.



Wspomniał też, że tekst najnowszego dzieła syna mocno go zaniepokoił. "Xavier zgrabnie dobiera słowa. Nie napiszę, że po tacie bo robi to inaczej. Przesłuchałem ten utwór kilkanaście razy i jeśli to nie fikcja literacka to jest raczej jednoznaczny. Wiem, że jest w szczęśliwym związku, że niczego mu nie brakuje ale jeśli jest choć w części prawdziwy to chyba mam prawo czuć się zaniepokojony? A może przesadzam i staje się za bardzo konserwatywny? Oby nigdy nie spierdolił z tego świata. My son - my pride" - skomentował.