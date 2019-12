Michał Wiśniewski na benefisie Zenka Martyniuka (Akcent). Czego nie pokazała TVP?

Jednym z gości benefisu "Życie to są chwile" Zenka Martyniuka był Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje na swoim profilu na Facebooku umieścił fragmenty swojego występu, których nie pokazała TVP.

Michał Wiśniewski był jednym z gości benefisu Zenka Martyniuka /Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Zenek Martyniuk, przez fanów nazywany królem disco polo, świętuje 30-lecie obecności na polskiej scenie muzycznej.

Zenek Martyniuk, przez fanów nazywany królem disco polo, świętuje 30-lecie obecności na polskiej scenie muzycznej.

W tym czasie wraz z zespołem Akcent (posłuchaj przeboju "Przez twe oczy zielone"!), którego jest założycielem i wokalistą, wydał szesnaście płyt, ma też na koncie jeden album solowy.

W 2017 roku ukazała się jego pierwsza biografia, której autorką jest dziennikarka Martyna Rokita.

Książka "Życie to są chwile" (posłuchaj piosenki "Życie to są chwile" Akcentu!) opowiada o drodze Zenona Martyniuka do sławy.

To właśnie pod hasłem "Życie to są chwile" został pokazany benefis Zenka. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) TVP2 wyemitowała podzielony na dwie części dwugodzinny koncert. Był to zapis nagranego wcześniej koncertu z Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.



Na scenie pojawili się m.in. Lombard, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Francesco Napoli, Michał Wiśniewski, Savage, Top One, Classic, Bad Boys Blue, Renata Dąbkowska oraz Mig.

Lider grupy Ich Troje przypomniał m.in. przebój grupy Akcent "Pragnienie miłości" z tekstem "Chcę być twoją słodką mleczną czekoladką, żebyś mogła chrupać mnie całymi dniami".

U boku wokalisty na scenie pojawili się m.in. gitarzysta Łukasz Pękacki i perkusista Maciej "Zuli" Żołna.

"Tego TV nie pokazała... a szkoda bo było zabawnie", "Wycięli nas" - napisał na Facebooku rozczarowany Wiśniewski, pokazując pominięty fragment swojego występu.