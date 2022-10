Michał Wiśniewski ( posłuchaj! ) razem z Jackiem Łągwą założyli Ich Troje w 1995 roku.

Przez 27 lat u boku muzyków za mikrofonem stały Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-2003), Anna Świątczak (2003-2010 i od 2020), Jeanette Vik (2010-2011), Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017) i Agata Buczkowska (2017-2020).

W tym roku ukazała się jubileuszowa płyta zespołu, pt. "Projekt X" oraz książka "Ich Ich Troje. Biografia".

Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i Anna Świątczak (Ich Troje) mówią, co ich wkurza u swoich kolegów

W rozmowie z Faktem, członkowie Ich Troje zdradzili, czy jako zespół często się kłócą. Okazuje się, że starcia nie są rzadkością.

"Staramy się siebie zrozumieć, ale bywa ciężko" - powiedział Jacek Łągwa.

"Możemy się z wieloma sprawami nie zgadzać, a nadal pracujemy razem. Z Jackiem nasza przyjaźń, przez koleje losu, jest rzeczywiście szorstka, ale zawsze cieszę się jak go widzę" - dodaje Michał Wiśniewski.

Muzycy wymienili także największe zalety i wady swoich kolegów z grupy. Jak wypadł w tym zestawieniu Wiśnia?

"Za pięć dwunasta potrafi wszystko wywrócić do góry nogami, zmienić repertuar i pomysł na występ, a ja wychodząc na scenę lubię być przygotowana" - mówi Anna Świątczak.

"Mam awersję do jakichkolwiek form przejawiania władzy, natomiast Michał ma tendencję do bycia dyktatorem. Nie cierpię takich sytuacji i staram się ich unikać" - dorzuca Łągwa.

Kompozytor ceni jednak w czerwonowłosym wokaliście "charyzmę i to, w jaki sposób potrafi zapanować nad publicznością".

"U Michała lubię jego wizjonerstwo, które pchało zespół. Dla niego nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o występy muzyczne" - dodaje wokalistka zespołu Anka.

Jak to z kolei wygląda z Jakiem Łągwą? Michał Wiśniewski narzeka, że trzeba go "zmusić" do tworzenia.

"Jacek musi być pod presją czasu, żeby tworzyć i to mnie strasznie drażni. On pisze tylko wtedy kiedy musi. To jest wielki kompozytor, z wielką wyobraźnią, a został siłą rzeczy skazany na Ich Troje" - tłumaczy.

"Muszę się mierzyć z ogromnym uporem Jacka. Czasami, żeby go przekonać do czegoś, potrzebny byłby cały stadion ludzi. Każde zmiany powodują, że się zamyka i nie nic nie można mu już wytłumaczyć" - mówi Anna Świątczak, ale z drugiej strony dodaje, że "jest bardzo racjonalny i zawsze był ostoją zespołu".

Co liderzy zespołu uważają o "Tej trzeciej"?

"Jacek Łągwa nie ma Ani Świątczak absolutnie nic do zarzucenia.

"Jest niezwykle pogodną dziewczyną, która ma wspaniałe poczucie humoru i potrafi rozładować napiętą atmosferę w zespole" - mówi artysta.

Wiśniewski uważa natomiast, że jego była żona powinna częściej sięgać po swoje.

"U Ani wkurza mnie to, że przez całe życie idzie na jakiś kompromis i dusi w sobie bardzo wiele. Rzadko ma odwagę, żeby powiedzieć, co naprawdę myśli. To wielka szkoda, bo Ania ma bardzo wiele do powiedzenia" - zapewnia.

Grupa Ich Troje opowiedziała także o swoich rytuałach przed koncertem. Jacek Łągwa i Anna Świątczak nie są w tej kwestii najbardziej oryginalni.

"Muszę sobie kilka razy podskoczyć, żeby się trochę rozluźnić. To mi wystarcza" - opowiedział Łągwa.

"Kiedyś zdarzała się lampka szampana, przed czy w trakcie koncertu, ale to się zmieniło. Wiek i większa świadomość sprawiły, że od jakiegoś czasu przed wejściem na scenę piję wrzątek" - zapewnia Świątczak.

Jak zwykle najbardziej zaskoczyć musiał Michał Wiśniewski.

"Kiedyś usłyszałem od Edyty Górniak, że nie można się kochać przed koncertem, co niezwykle mnie zasmuciło. Działam wbrew tym zaleceniom, bo chcę się wyluzować przed koncertem" - tłumaczy w typowym dla siebie stylu.

