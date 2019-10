Michał Wiśniewski i Dominika Tajner już po rozwodzie. Całość trwała 5 minut

To już oficjalne - w poniedziałek (30 września) zakończyło się małżeństwo Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner. Orzeczenie rozwodu było formalnością, bo wszystkie szczegóły zostały uzgodnione wcześniej.

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski już nie są małżeństwem AKPA

Przez długi czas media i fani żyli rozstaniem i rozwodem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner. Pojawiało się wiele spekulacji, dlaczego do niego doszło i co mogło być bezpośrednim powodem. Sama para na ten temat jednak milczała.



Michał Wiśniewski i Dominika Tajner: Cieszę sie, że się rozstajemy, to dobre dla każdego związku

"Wszystko mamy już dogadane, myślę, że zajmie to kilka minut" - mówiła tuż przed rozprawą w jednym z warszawskich sądów córka Apoloniusza Tajnera.



Małżonkowie na sali spędzili jakieś 5 minut, gdzie sąd ogłosił ich rozwód.

"Razem, a jednak osobno. Teraz już osobno. Rozejście z klasą to pewna sztuka. Nie zawsze jest to możliwe, ale nam się finalnie udało. Jak bardzo chciałoby się dobrze, życie i tak pisze swoje scenariusze. Ale zawsze to co się dzieje, dzieje się po coś" - napisała Dominika Tajner.

Było to czwarte małżeństwo lidera Ich Troje. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001, sprawdź! ). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ( sprawdź! ) ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ( sprawdź! ), byłą wokalistką Ich Troje, ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).

Ślub Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner

W czerwcu 2012 r. wokalista poślubił Dominikę Tajner, córkę Apoloniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W marcu tego roku Dominika poinformowała, że Michał Wiśniewski złożył pozew o rozwód.

Michał Wiśniewski: Ciężko powiedzieć, że miałem szczęście do kobiet

Zobacz odcinek programu "The Story of My Life. Historia naszego życia" z udziałem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner-Wiśniewskiej:

Wideo ipla



Michał Wiśniewski Z nikim nie jest tak

Michał Wiśniewski: Chory na sukces