Michał Szpak w przeszłości opowiadał, że wywodzi się z domu, w którym się nie przelewało. "Choć było biednie i czasem ciężko, czułem się bezpiecznie. To nie był dom przytulaśny, jesteśmy z surowego chowu, ale szczery, prawdziwy, dobry. Mieszkaliśmy w dwupokojowym służbowym mieszkaniu na obrzeżach Jasła. Dwa pierwsze piętra budynku zajmował hotel, wyżej były mieszkania. Pamiętam wspólną kuchnię na długim korytarzu, elektryczne palniki i prodiże. Codziennie unosił się tam zapach pieczonego ciasta" - mówił w "Twoim Stylu".

Michał Szpak zdradził, ile potrzeba na godne życie. "To jest bardzo ok"

Z perspektywy czasu uważa, że wystarczająca dla jednej osoby suma, to ok. 10 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki niej można żyć godnie. "10 tysięcy to jest takie bardzo ok. Nie możemy sobie na coś bardzo, bardzo wystawnego pozwolić, ale możemy sobie pozwolić na dobre życie, jeśli jesteśmy singlami. Wszystko zależy od tego jak duża jest rodzina" - stwierdził w rozmowie z Jastrząb Post.

Przypomnijmy, że gdy wokalista zajął drugie miejsce w programie "X Factor", jego nagrodą było 50 tysięcy złotych. Wówczas rozsądnie podszedł do wygranej sumy i nie zamierzał jej roztrwonić na codzienne wydatki. "Na pewno nie wydam tego na tipsy. Będzie na scenografię na moje koncerty. Na jakieś schody, pokazy pirotechniczne, zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie przyszłość. Udział w tym programie daje mi spektrum możliwości. Czas na rewolucję. Tego lata pewnie jeszcze będę śpiewał covery, ale równocześnie tworzył solowy materiał i będzie to coś, czego ludzie się nie spodziewają" - mówił wówczas w "Super Expressie".