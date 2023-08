32-letni Michał Szpak jest obecny na scenie od ponad dekady. Swoim brawurowym występem w programie "X Factor" utorował sobie drogę do popularności. Później wydał kilka hitów, a z piosenką "Color of Your Life" pojechał w 2017 roku na Eurowizję, gdzie zajął wysokie, ósme miejsce.

Pod koniec 2011 roku ukazała się jego debiutancka EP-ka "XI". Materiał nie został jednak dobrze przyjęty. Podobnie było z pierwszą wersją jego długogrającego debiutu, demo odrzuciła już sama wytwórnia.

Michał powrócił wiosną 2015 roku. Utworem pilotującym jego zupełnie nowy projekt została piosenka "Real Hero", do której tekst napisała Olivia Morney, muzykę skomponował Jamie Axel, a wideo nakręcił Janusz Tatarkiewicz. To właśnie wtedy na dobre otworzyła się jego obecna kariera.

Muzyk znany jest z oryginalnego, nierzadko kontrowersyjnego wizerunku scenicznego. Ma za sobą udział w programie "Taniec z gwiazdami".

Michał Szpak pokazał zdjęcie z młodości

Choć gwiazdor od zawsze kreślił swój indywidualny styl, w czasach młodości nie był aż tak wyróżniającą się postacią na tle rówieśników. Przypomnijmy, że Michał Szpak uczył się w Zespole Szkół w Jaśle, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Na instagramowym story pokazał zdjęcie z szkolnego tablo.



Już jako nastolatek nosił charakterystyczne, długie i kręcone włosy. Nie pokazywał się za to w makijażu, szczególnie tak mocnym, jaki preferuje dzisiaj. Do tego ubierał się w bardziej stonowane stylizacje. Po części nie ma co się dziwić, ponieważ w szkole obowiązują surowsze zasady, niż na scenie, gdzie Michał Szpak może w pełni pokazywać się tak, jak tylko zechce.