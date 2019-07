Michał Szpak pokazał zdjęcia z tatą. Ale podobieństwo! [INSTAGRAM]

Od czasu do czasu na swoim instagramowym profilu Michał Szpak pokazuje zdjęcia ze swoimi najbliższymi. Tym razem zachwyt internautów wzbudziły fotki wokalisty z tatą.

Michał Szpak pokazał zdjęcia z tatą /Jacek Meus / Reporter

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę.

Ich mama już nie żyje - zmarła 9 marca 2015 r. po ciężkiej chorobie. Wokalista bardzo to przeżył - jej pamięci zadedykował płytę "Byle być sobą".



Na najnowszych zdjęciach na Instagramie pokazał za to tatę Andrzeja, który tak jak mama miał muzyczne tradycje (śpiewał w chórze).

"Dzień Ojca jest zawsze wtedy kiedy go spotykamy" - napisał Michał Szpak.

Siedzącym w bagażniku samochodu mężczyznom towarzyszą ich psy. Wokalista w kwietniu adoptował psa ze schroniska - Hektora.

Internauci zachwycili się fotkami Michała z tatą - pierwsze z nich zebrało ponad 14 tys. polubień i ponad 200 komentarzy.



O Marlenie zrobiło się głośno parę lat temu za sprawą pamiętnego filmiku, który juror "The Voice of Poland" nagrał z okazji urodzin swojej siostry. Wokalista zaprezentował w nim niemal erotyczny taniec, życząc siostrze "więcej seksu".

Marlena Szpak skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, a teraz mieszka we Włoszech, gdzie również uczyła się śpiewu.

- Moja starsza siostra studiuje śpiew operowy i dała mi kilka wskazówek - mówił Interii wokalista przy okazji premiery płyty "Byle być sobą" (posłuchaj tytułowej piosenki!) z listopada 2015 r.

Marlena wspierała też Michała na scenie, ostatnio podczas trasy "Classic Tour" na początku 2018 r.

Z kolei z Damianem Szpakiem wokalista wybrał się do Tajlandii w ramach akcji "Eska odwołuje zimę".

31-letni Damian jest bokserem i entuzjastą aktywnego stylu życia, a regularnym treningom zawdzięcza imponującą muskulaturę.

Michał w jednym z wywiadów przyznał zresztą, że jego brat - właśnie dzięki swojej posturze - w przeszłości nieraz ratował go z opresji. "Zdecydowanie jest moim przeciwieństwem. Jego rozmiar bicepsa jest mniej więcej rozmiaru mojego uda" - mówił jakiś czas temu Michał w programie Wojciecha Jagielskiego.

Przypomnijmy, że na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season", "Rainbow" i "Dreamer (Thanks To My Friends)".

