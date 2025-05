Piosenka "Show Must Go On" miała nie powstać. Co zrobił Freddie?

Inspiracja do powstania "Show must go on"

W 1987 roku u Freddiego Mercury'ego zdiagnozowano ciężką chorobę, jednak wokalista długo utrzymywał to w tajemnicy. "Show Must Go On" powstało z inicjatywy gitarzysty Queen, Briana Maya. Muzyk wspominał później, że melodia pojawiła się w jego głowie niespodziewanie, a początkowo był przekonany, że to coś już istniejącego.

Wspólnie z Rogerem Taylorem i Johnem Deaconem rozpoczęli pracę nad akordami, które stały się podstawą utworu. Później May spotkał się z Mercury'm i razem zdecydowali o tematyce utworu, który miał być przesłaniem siły i nieugiętości w obliczu choroby.

Półfinalistka "Must Be The Music" doprowadziła jurorkę do płaczu Polsat Polsat Promocja

Nagranie utworu i siła Mercury'ego

Stan zdrowia Freddiego był już wtedy bardzo poważny. Brian May miał wątpliwości, czy wokalista zdoła zaśpiewać wymagające partie. Mercury nie pozostawił złudzeń: "Zrobię to, skarbie!" - powiedział i wszedł do studia. Nagranie wykonał za pierwszym razem, w całości.

To właśnie fragment "My make-up may be flaking but my smile still stays on" stał się symbolem jego niezwykłej postawy wobec życia i cierpienia. Jim Hutton, partner Mercury'ego, podkreślał, że artysta nigdy nie narzekał, nie oczekiwał współczucia i do końca zachował pogodę ducha.

"Show must go on" historia utworu w muzycznym dziedzictwie Queen

Utwór inspirowany był Kanonem D-dur Johanna Pachelbela, co słychać w sekwencji akordów. "Show Must Go On" stało się nie tylko muzycznym pożegnaniem, ale też manifestem artysty, który do ostatnich dni dawał z siebie wszystko.

Piosenka zdobyła szczególne uznanie i była wielokrotnie wykonywana przez innych artystów, w tym Eltona Johna, który zaśpiewał ją na legendarnym koncercie ku czci Mercury'ego na stadionie Wembley w 1992 roku.

Queen i ich wyjątkowy teledysk

Ze względu na stan zdrowia Freddiego nie udało się nakręcić klasycznego klipu. Wideo do "Show Must Go On" zostało zmontowane z ujęć z wcześniejszych teledysków oraz koncertów zespołu Queen z lat 1981-1991.

Po premierze utworu media i fani zaczęli domyślać się prawdy o stanie Mercury'ego. Oficjalne oświadczenie o jego chorobie pojawiło się dopiero miesiąc później. Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku, zaledwie dzień po ujawnieniu informacji o AIDS.