Michał Szpak pokazał rodzinne zdjęcie. Jak wygląda babcia wokalisty? [INSTAGRAM]

W sieci furorę robią świąteczne zdjęcia Michała Szpaka, który pokazał się z najbliższą rodziną.

Michał Szpak jest bardzo przywiązany do swojej rodziny /Artur Zawadzki / Reporter

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę.

Reklama

O Marlenie zrobiło się głośno parę lat temu za sprawą pamiętnego filmiku, który juror "The Voice of Poland" nagrał z okazji urodzin swojej siostry. Wokalista zaprezentował w nim niemal erotyczny taniec, życząc siostrze "więcej seksu".

Marlena Szpak skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, uczyła się też śpiewu we Włoszech.

- Moja starsza siostra studiuje śpiew operowy i dała mi kilka wskazówek - mówił Interii wokalista przy okazji premiery płyty "Byle być sobą" (posłuchaj tytułowej piosenki!) z listopada 2015 r.

Marlena wielokrotnie wspierała też Michała na scenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o udziale w "The Voice of Poland" TV Interia

Z kolei Damian Szpak jest bokserem i entuzjastą aktywnego stylu życia, a regularnym treningom zawdzięcza imponującą muskulaturę.

Michał w jednym z wywiadów przyznał zresztą, że jego brat - właśnie dzięki swojej posturze - w przeszłości nieraz ratował go z opresji. "Zdecydowanie jest moim przeciwieństwem. Jego rozmiar bicepsa jest mniej więcej rozmiaru mojego uda" - mówił jakiś czas temu Michał w programie Wojciecha Jagielskiego.

W październiku Damianowi urodziła się córka Gaja.

Na najnowszych zdjęciach na Instagramie można zobaczyć najbliższych Michała Szpaka, z babcią na czele. "Wiele pokoleń życzy wesołych Świąt" - napisał wokalista, dodając hasztag "zBabunią".



To właśnie babcia 29-letniego wokalisty wzbudziła największe zainteresowanie internautów. Fani zwrócili uwagę także na tęczową koszulkę Szpaka.

Dodajmy, że Michał Szpak będzie jedną z gwiazd tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim. Oprócz niego na imprezie Polsatu wystąpią m.in. Sławomir z żoną Kajrą, Cleo, Michał Wiśniewski, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan.

Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu 1 / 8 Rozchwytywany Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu Źródło: Polsat udostępnij

Przypomnijmy, że na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season", "Rainbow" i "Dreamer (Thanks To My Friends)".

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Sprawdź tekst utworu "Don't Poison Your Heart" w serwisie Teksciory.pl!