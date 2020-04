Michał Sołtan od miesiąca wychodzi na balkon, by grać dla sąsiadów. Teraz apeluje o pomoc

Kilkadziesiąt - kilkaset tysięcy wyświetleń notują w mediach społecznościowych balkonowe koncerty wokalisty i multiinstrumentalisty Michała Sołtana. Teraz muzyk postanowił poprosić internautów o finansowe wsparcie, by dalej realizować swoją działalność artystyczną.

Michał Sołtan z psem Bruno /Taida Tarabula / Agencja FORUM

"Wierzę, że sytuacja, która ma teraz miejsce, czyli wszechobecna w Polsce kwarantanna w związku z koronawirusem dobiegnie jak najszybciej końca" - podkreśla Michał Sołtan.

"To, co zadziało się dzięki balkonowym występom przeszło moje, Magdaleny i Brunona (Żółtego Psa) najśmielsze oczekiwania, których w sumie z początku nie było... w ogóle! Po prostu wyszliśmy na balkon naszej kamienicy, żeby zsolidaryzować się ze Służbą Zdrowia w Polsce, podziękować Lekarzom i Pielęgniarkom, 15 marca o godzinie 17:00. Magdalena zasugerowała, a może weź gitarę i zaśpiewaj 'Pana Sowę'. Wrzuciliśmy to na mój skromny fanpage i... kosmos" - dodaje muzyk.

W krótkim czasie liczba facebookowych fanów Sołtana przekroczyła 20 tysięcy, a niektóre filmiki notują nawet ponad milionową oglądalność, jak choćby ten z primaprilisowym żartem - "duet" z wspomnianą partnerką muzyka, malarką Magdaleną Maleną Jankowską, w przeboju "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera z filmu "Narodziny gwiazdy".

Zachęcony wsparciem fanów Michał Sołtan postanowił zaapelować do nich o finansowe wsparcie, by móc realizować swoje cele związane z własną działalnością artystyczną oraz wykonawców skupionych w jego niezależnej wytwórni Soltan Art Group (Brzózka, Ola Błachno, Nika Grann, Paulina Kulas, Rafał Dubicki, Marcin Kajper).

Wśród planów jest m.in. nagranie i wydanie nowych piosenek, przygotowanie teledysku do nowego singla "Kitchen Sink", ponowne wytłoczenie na CD płyty "MaloGranie" (pierwotnie wydanej w listopadzie 2017 r.) oraz profesjonalny live streaming z perfomance'u "MaloGranie" z Magdaleną Maleną Jankowską (malowanie obrazu na żywo w połączeniu z występem).

"Teraz zwracam się do Państwa, zróbmy to wspólnie!" - zachęca Michał Sołtan, zapraszając do internetowej zbiórki w jednym z crowdfundingowych serwisów.

Michał Sołtan ( posłuchaj! ) to wokalista i multiinstrumentalista, uczestnik dziewiątej edycji "Must Be The Music", finalista koncertu Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018.

W nagraniu singla "Origami Blues" udział wzięli: Michał Sołtan (wokal, gitary), Rafał Dubicki (trąbka), Miłosz Oleniecki (instrumenty klawiszowe), Christopher Li’nard Jackson (gitara basowa), Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja).

