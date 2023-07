Informację o tym, że sprzedany 25 lipca pierścień Tupaca Shakura trafił do zbiorów Drake'a, poinformował sam kanadyjski artysta. Swoim nowym nabytkiem raper pochwalił się w kilku relacjach na Instagramie. Na jednym ze zdjęć widać, że jest bardzo zadowolony z tego zakupu.

Potem informację o tym, że to właśnie Drake złożył najwyższą ofertę, potwierdził to w rozmowie z CBS News przedstawiciel domu aukcyjnego Sotheby’s, który organizował licytację tej pamiątki po jednym z najbardziej cenionych i raperów. "Jesteśmy zachwyceni, że to wyjątkowe dzieło wkroczyło w nowy rozdział w rękach innego legendarnego artysty" - stwierdziła w oświadczeniu cytowanym przez "The Art Newspaper" szefowa działu nauki i kultury popularnej w Sotheby's, Cassandra Hatton.

Drogocenny pierścień 2Paca. Miał go na sobie krótko przed śmiercią

Wylicytowany przez Drake'a pierścień 2Pac miał na palcu podczas występu na gali MTV Video Music Awards. To był jego ostatni występ - trzy dni później został zastrzelony w Las Vegas. To zapewne wpłynęło na zainteresowanie tym przedmiotem i wysoką cenę.

Kwota zaskoczyła ekspertów firmy Sotheby’s, którzy szacowali, że pierścień zostanie sprzedany za około 300 tys. dolarów. Jak widać nie docenili Drake'a, który za pamiątkę po swoim idolu gotów był zapłacić ponad milion dolarów. Dzięki temu pierścień Tupaca jest teraz najdroższym artefaktem hiphopowym, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji.



Wykonany ze złota, wysadzany brylantami, diamentami i rubinami pierścień zaprojektował sam Tupac. Inspirował się biżuterią średniowiecznych władców, co było efektem fascynacji rapera manifestem politycznym Niccolo Machiavellego, który przeczytał podczas pobytu w więzieniu. Na pierścieniu widnieje napis "Pac & Dada 1996", co z kolei stanowi nawiązanie do jego zaręczyn z Kidadą Jones. Na aukcję przekazała go matka chrzestna rapera, Yaasmyn Fula.



Zdjęcie Drake / Prince Williams / Getty Images