Drake nie planuje ożenku. "Nie chcę nikogo rozczarować"

O swoim życiem uczuciowym i podejściu do małżeństwa Drake opowiedział w najnowszym odcinku "The Really Good Podcast". W trakcie bardzo swobodnej rozmowy Drake niespodziewanie zapytał gospodynię audycji Bobbi Althoff, z jaką kobietą powinien się spotykać. Prowadząca odpowiedziała, że widziałaby go u boku Beyonce.

"Ona jest mężatką. Wybierz kogoś innego. To nie musi być sławna kobieta" - odparł Drake i dodał, że jeśli w przyszłości zwiąże się z kimś na poważnie, prawdopodobnie będzie to kobieta spoza branży rozrywkową. "Nie należę do tych, którzy uganiają się za celebrytkami. Znani ludzie nie są tacy... nie są nikim szczególnym, nie są intrygujący" - wytłumaczył.

W dalszej części rozmowy Drake stwierdził, że ten ewentualny poważny związek na pewno nie będzie małżeństwem. Pytany o to, dlaczego nie zdecydował się na ślub z żadną ze swoich dotychczasowych partnerek, raper stwierdzi, że nie był w stanie dać tym kobietom tego, czego one potrzebowały. I nic się w tej kwestii nie zmieniło, dlatego muzyk kolejnej ukochanej także nie zamierza składać obietnicy, że będzie z nią "w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy". "Moje życie, moja praca są moim priorytetem. Nie chcę się żenić, bo nie chcę nikogo rozczarować" - wyznał Drake.

