Gra Fortnite prężnie rozwija swoje imperium już od 2017 r. Tytuł stał się popularny głównie dzięki odsłonie "Fortnite Battle Royale". Dzisiaj marka należy do grona tych najpopularniejszych na całym świecie. Z roku na rok graczy przybywa, a miliony z nich czeka na wydarzenia specjalne, takie jak festiwal muzyczny.

Metallica wystąpi na wirtualnym festiwalu w popularnej grze komputerowej

Marka Fortnite stosunkowo niedawno postanowiła połączyć swoje siły z branżą muzyczną. W grze wprowadzony został format "Fortnite Festival", w ramach którego największe światowe gwiazdy miały możliwość zagrania wirtualnych koncertów. W taki sposób wystąpiła już m.in. Billie Eilish, Lady Gaga oraz The Weeknd. Teraz przyszła kolej na mocniejsze brzmienia. Do świata Fortnite wkracza bowiem zespół Metallica.

Reklama

"Nad Fortnite Festival szaleje burza! James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett oraz Robert Trujillo z Metalliki są ikonami Sezonu 4 Fortnite Festival. Dzięki Ścieżce Nagród Premium otrzymacie w miarę postępów dostęp do dodatkowej puli metalowych nagród! Rozsiądźcie się przy Zestawie TAMA Larsa, żeby spuścić łomot talerzom Zildjian lub odziejcie się w stroje Jamesa, Larsa, Kirka i Roberta" - czytamy w komunikacie ze strony Fortnite.

Billie Eilish rozpoczęła kolejny wirtualny sezon festiwalowy

W grze Fortnite właśnie trwa trzeci sezon "Fortnite Festival", podczas którego gracze mają możliwość wykonywania piosenek największych gwiazd w ramach rywalizacji. Wirtualny występ Billie Eilish, który odbył się 23 kwietnia, otworzył wydarzenie. Amerykańska wokalistka pop była headlinerką festiwalu aż do 13 czerwca. Teraz oficjalnie ogłoszono, że kolejnymi artystami, którzy pojawią się w wirtualnym świecie Fortnite, będą członkowie Metalliki.

13 czerwca 2024 r. startuje nowy tryb gry, dzięki któremu gracze będą mieli możliwość wzięcia udziału w pojedynkach na Scenie Starcia. Będą rywalizować ze sobą za pomocą setlisty koncertowej, złożonej z najpopularniejszych piosenek Metalliki. Dodatkowo gwiazdy metalu dadzą wirtualny występ w świecie Fortnite już 22 i 23 czerwca.

Jakie piosenki Metalliki będą dostępne w grze Fortnite?

W grze Fortnite dostępne będą następujące utwory Metalliki: "Enter Sandman", "Fuel", "Master of Puppets", "Ride the Lightning", "The Unforgiven" i "Whatever I May Roam".