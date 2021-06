Metallica ogłasza reedycję "The Black Album" i album pełen coverów

Metallica świętuje 30-lecie kultowego czarnego albumu specjalną reedycją oraz albumem "The Metallica Blacklist", na którym znajdzie się aż 53 coverów utworów z "Black Albumu" w zaskakujących wydaniach. Na pierwszy ogień: Miley Cyrus śpiewająca "Nothing Else Matters"!

Premiera "The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" zaplanowana jest na 10 września (fizyczne i cyfrowe wydanie "The Black Album" oraz cyfrowe wydanie "The Metallica Blacklist"). Fizyczna wersja "Blacklist" trafi do sprzedaży 1 października.

Już teraz można posłuchać pierwszej zapowiedzi "The Metallica Blacklist": "Nothing Else Matters" wykonanego w epickim składzie - Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith. W serwisach cyfrowych pojawił się też utwór "Enter Sandman" w interpretacji Juanesa Remaster.



Czarny album promują natomiast "Enter Sandman (Remastered)", "Enter Sandman (Live at Tushin Airfield)" oraz "Enter Sandman (July 12th, 1990 Demo)".



100% zysków ze sprzedaży "The Metallica Blacklist" trafi do 52 organizacji charytatywnych.



"The Black Album" to jeden z największych sukcesów komercyjnych i artystycznych wszech czasów. Po premierze w 1991 roku album zatytułowany po prostu "Metallica" zapewnił grupie pierwsze miejsce w co najmniej 10 krajach, w tym cztery tygodnie z rzędu na szczycie list sprzedaży w USA. Single "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" oraz "Sad But True" rozbrzmiewały w każdej stacji radiowej i telewizyjnej.



Wideo Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”

Album spotkał się nie tylko z ciepłym przyjęciem fanów, ale też krytyków. Regularnie, aż do dziś, ukazuje się na przeróżnych podsumowaniach najlepszych albumów wszech czasów. W ciągu 30 ostatnich lat nie było wydawnictwa w tym gatunku, które pobiłoby rekordy sprzedaży czarnego albumu. Reedycja z okazji 30-lecia zawiera remaster dźwięku w najwyższej jakości.



"The Metallica Blacklist" to znacznie więcej niż tribute album. To celebracja niesłabnącego wpływu albumu "Metallica" na kolejne generacje artystów. To także jeden z najbardziej ambitnych projektów przygotowanych przez team zespołu.



Wideo Metallica: Enter Sandman (Moscow, Russia - September 28, 1991) (Audio Preview)

Do "Blacklist" zaproszono ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu. "The Metallica Blacklist" to przypomnienie, dlaczego album sprawił, że Metallica trafiła do głównego nurtu, oraz nowy wgląd w uniwersalne i ponadczasowe kompozycje.



Na kompilację trafili artyści wykonujący country, elektronikę, hip-hop, punk, indie, rocka, metal, pop... Każdy z artystów nie tylko użyczył swojej kreatywności, ale także wybrał organizację charytatywną, której konto zasili część wpływów ze sprzedaży "Blacklist" - podzielone na równo z fundacją Metalliki All Within My Hands.