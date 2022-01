Meshuggah: Posłuchaj nowego singla "The Abysmal Eye"

Utwór "The Abysmal Eye" to pierwszy singel z "Immutable", nowej płyty mistrzów technicznego metalu ze Szwecji.

Następca albumu "The Violent Sleep Of Reason" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 1 kwietnia. Jego wydaniem zajmie się powstała w 2021 roku, niemiecka wytwórnia Atomic Fire.

Przypomnijmy, że "Immutable" zarejestrowano w szwedzkim studiu Sweetspot. Za miks odpowiadali Rickard Bengtsson i Staffan Karlsson, a za mastering dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, amerykański fachowiec słowackiego pochodzenia Vlado Meller (m.in. Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down). Okładkę zaprojektował - po raz kolejny - rosyjski artysta Luminokaya.



Wielce obiecującego singla "The Abysmal Eye" Meshuggah możecie posłuchać poniżej:

Reklama