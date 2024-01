"Nasza przyjaźń i wzajemny szacunek pozostaną bez zmian, a na przyszłość wszyscy szczerze życzymy sobie tego, co najlepsze" - o rozstaniu z Joeym Verą napisał King Diamond.

Mercyful Fate po zmianach

Dodajmy, że w 2022 roku, przejmując obowiązki Very, koncertową basistką Mercyful Fate została znana wcześniej z formacji Fury, Triaxis i Control The Storn Brytyjka Becky Baldwin, co miało związek z koncertowymi planami i zobowiązaniami Amerykanina wobec swojej macierzystej grupy Armored Saint, weteranów heavy metalu z Kalifornii, których zobaczymy 31 lipca w Rampie Kultura w Goleniowie. Od ponad ćwierćwiecza Joey Vera pozostaje także członkiem uznanej amerykańskiej formacji Fates Warning spod znaku progresywnego heavy metalu.

Wskrzeszony w 2019 roku Mercyful Fate, którego skład uzupełniają szwedzki gitarzysta Mike Wead oraz perkusista Bjarne T. Holm, pracuje aktualnie nad powrotną, pierwszą od 25 lat płytą.

Przedsmakiem następcy albumu "9" z 1999 roku jest premierowa kompozycja "The Jackal Of Salzburg", którą w wersji koncertowej możecie sprawdzić poniżej:

Wideo