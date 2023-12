Armored Saint zagra latem 2024 roku koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE]

Kwintet z Los Angeles, który swą przygodę na metalowej scenie zaczynał na początku lat 80., zobaczymy 31 lipca w Rampie Kultura w Goleniowie.

"Jak leci europejscy fani Saint? Kopę lat. Czas to zmienić. Nie graliśmy na europejskiej ziemi od roku 2019, z dumą ogłaszamy więc, że wrócimy do Europy latem 2024 roku. Zagramy na festiwalach Wacken, Alcatraz, Rock Of Ages, Brutal Assault i po raz pierwszy w Rumunii na Rockstadt Extreme. Będziecie nas też mogli zobaczyć na koncertach w Niemczech, Polsce, Niderlandach i w Wielkiej Brytanii, gdzie wystąpimy w aż pięciu miastach. Uwielbiamy Europę i czuliśmy się sfrustrowani, że powrót zajął nam tyle czasu. Stracony czas zostanie wam wynagrodzony. Dziękujemy za cierpliwość!" - powiedział John Bush, frontman i współzałożyciel Armored Saint oraz były wokalista Anthrax.

Dodajmy, że Armored Saint, którego basistą jest znany także z Fates Warning i Mercyful Fate Joey Vera, wprowadzono w tym roku do Metal Hall Of Fame. Ceremonia wprowadzenia do Metalowej Galerii Sław odbyła się 13 lipca w legendarnym kalifornijskim klubie Whisky A Go Go.



W tym roku swą premierę miał również długo oczekiwany film dokumentalny "Armored Saint: Band Of Brothers", obraz podsumowujący 40-letnią historię grupy i przyjaźń łączącą jej członków, która swój początek miała pół wieku temu w szkole w El Sereno na przedmieściach Los Angeles. W filmie znalazły się wywiad z m.in. Jamesem Hetfieldem i Larsem Urlichem z Metalliki, Scottem Ianem z Anthrax oraz wieloma przedstawicielami branży muzycznej.

Armored Saint - co nowego u zespołu?

Ceny biletów na koncert Armored Saint w goleniowskiej Rampie Kultura mamy poznać już wkrótce. W połowie roku John Bush potwierdził też, że wraz z Verą rozpoczęli już komponowanie materiału na nową płytę. Ostatnim studyjnym albumem Armored Saint pozostaje wydany w 2020 roku "Punching The Sky".

Teledysk do utworu "Missile To Gun" ze wspomnianego ósmego longplaya Armored Saint możecie zobaczyć poniżej: