Armored Saint: Szczegóły premiery albumu "Punching The Sky"

Heavymetalowi długodystansowcy z kalifornijskiego Armored Saint przygotowali nową płytę.

Joey Vera stoi na czele grupy Armored Saint /Scott Dudelson /Getty Images

Album "Punching The Sky" wyprodukował Joey Vera, basista Armored Saint, a także aktualny muzyk Fates Warning i Mercyful Fate.

Materiał zarejestrowano w studiu El Dorado (perkusja) pod okiem Josha Newella, w studiu Skullseven (gitary), gdzie za konsoletą zasiadał Bill Metoyer, oraz w studiu należącym do Very (wokale, bas).



Miksem ósmego longplaya zespołu z Los Angeles zajął się Jay Ruston (m.in. Anthrax, Amon Amarth, Stone Sour).



Wśród gości usłyszymy niejakiego Patricka D'Arcy (dudy), Jacoba Ayalę (marszowy werbel) oraz Dizzy'ego Reeda z Guns N' Roses (klawisze).



Nowa płyta Armored Saint ujrzy światło dzienne 23 października nakładem Metal Blade Records. Album dostępny będzie cyfrowo, na winylu, w wersji CD oraz w ograniczonym nakładzie wraz z dodatkowym materiałem DVD.



Teledysk do nowego singla "End Of The Attention Span" Armored Saint możecie zobaczyć poniżej:

Clip Armored Saint End of the Attention Span

Oto program albumu "Punching The Sky":

1. "Standing On The Shoulders Of Giants"

2. "End Of The Attention Span"

3. "Bubble"

4. "My Jurisdiction"

5. "Do Wrong To None"

6. "Lone Wolf"

7. "Missile To Gun"

8. "Fly In The Ointment"

9. "Bark, No Bite"

10. "Unfair"

11. "Never You Fret".