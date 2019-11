Timi Hansen nie żyje. Basista Mercyful Fate miał 61 lat

W poniedziałek, 4 listopada, zmarł Timi Hansen, duński basista Mercyful Fate i zespołu Kinga Diamonda.

Mercyful Fate w 1983 r. Pierwszy z prawej Timi Hansen /Fin Costello/Redferns /Getty Images

Timi "Grabber" Hansen informował o swoim stanie zdrowia już 1 sierpnia, gdy jasnym stało się, iż nie weźmie udziału w zaplanowanej na lato 2020 roku trasie Mercyful Fate po Europie. Jego miejsce zajął wówczas amerykański basista Joey Vera, muzyk Armored Saint i Fates Warning.

"Właśnie dowiedziałem się, że straciłem najdroższego przyjaciela, który od dawna tak dzielnie walczył z rakiem. Był nie tylko moim współlokatorem na pierwszych trasach Mercyful Fate, ale i od zawsze moim ulubionym basistą wszech czasów" - napisał Kim Bendix Petersen alias King Diamond, frontman Mercyful Fate, ikony heavy metalu.

"Gdy 24 października rozmawiałem z Timim po raz ostatni przez telefon, zrozumiałem, że sprawy mają się gorzej niż dotąd, a on mimo to powiedział: 'Walczymy dalej'. Spoczywaj w pokoju najdroższy przyjacielu" - dodał słynny Duńczyk.

Przypomnijmy, że Timi Hansen był członkiem oryginalnego składu Mercyful Fate, z którym w latach 80. nagrał pierwsze demówki, kanoniczną EP-kę "Mercyful Fate" (vel "Nuns Have No Fun") oraz trzy pierwsze albumy: "Melissa" (1983 r.), "Don't Break The Oath" (1984 r.) i "In The Shadows" (1993 r.).

To właśnie na utworach z tych materiałów w dużej mierze oparty będzie koncertowy program Mercyful Fate na przyszłorocznej trasie po Starym Kontynencie, w ramach której zespół wystąpi na Mystic Festival 2020 (10-11 czerwca 2020 roku w Krakowie).

"W dużym stopniu będzie to Mercyful Fate w starym stylu z samych początków, wyjąwszy zupełnie nową, potężną oprawę sceniczną" - o przygotowywanych na 2020 roku koncertach mówił wcześniej King Diamond.



W latach 1985-1987 Hansen był także członkiem grupy King Diamond, którą powołał do życia wraz z wokalistą Mercyful Fate i gitarzystą Michaelem Dennerem. Z tym ostatnim Timi Hansen grał przed Mercyful Fate w kopenhaskim projekcie Danger Zone. W barwach formacji King Diamond możemy go usłyszeć na dwóch pierwszych longplayach: "Fatal Portrait" (1986 r.) i "Abigail" (1987 r.) oraz na słynnym singlu "No Presents For Christmas".

Urodzony 28 października 1958 roku Timi Hansen zmarł 4 listopada, dokładnie tydzień po swoich 61. urodzinach.

Zobacz Timiego Hansena w teledysku "The Family Ghost" Kinga Diamonda (z albumu "Abigail"):



Clip King Diamond The Family Ghost

Wideoklip "The Bell Witch" Mercyful Fate z początku lat 90., w którym wystąpił Timi Hansen możecie przypomnieć sobie poniżej: