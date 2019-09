Mystic Festival 2020: Mercyful Fate i Mgła dołączają do składu

Dowodzony przez King Diamonda zespół Mercyful Fate oraz rodzima Mgła to kolejni wykonawcy, którzy zaprezentują się podczas przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Impreza odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2020 r. w Krakowie.

King Diamond powróci na Mystic Festival z grupą Mercyful Fate /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Po bardzo dobrze przyjętym powrocie w czerwcu 2019 r., kolejna odsłona Mystic Festival odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2020 r. na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Na trzech festiwalowych scenach wystąpi łącznie aż 30 artystów.

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest Judas Priest. Legendarna brytyjska formacja szykuje na najbliższy sezon specjalny program, który najlepiej podsumuje pięć dekad na pierwszej linii metalowego frontu.

Teraz organizatorzy ujawnili, że pojawią się również reaktywowani mistrzowie heavy metalu z Danii - Mercyful Fate. Na czele formacji stoi wokalista King Diamond, który był jedną z gwiazd Mystic Festival 2019.

W składzie u boku Diamonda pojawią się gitarzysta Hank Shermann, Bjarne T. Holm (perkusja), Mike Wead (gitara) oraz Joey Vera (basista Armored Saint i Fates Warning), który na koncertach zastępuje członka oryginalnego składu Timiego Hansena, obecnie walczącego z rakiem.



Mystic Festival 2019 - King Diamond

Dotychczasowy dorobek Mercyful Fate to siedem albumów - z m.in. klasycznymi płytami "Melissa" (1983) i "Don't Break the Oath" (1984). W maju 1999 r. ukazał się ostatni studyjny materiał "9".

Clip Mercyful Fate The Uninvited Guest

Na scenie pojawi się też polska Mgła, jeden z najciekawszych zespołów na scenie blackmetalowej, doceniony także na świecie.

Czwarta płyta ekipy z Krakowa "Age Of Excuse" zbiera znakomite recenzje.

Wideo Mgła "Age of excuse II"

Ceny karnetów i daty zmian:

Early Bird - 459 zł do 16 grudnia lub do wyczerpania puli

Regular Sale - 479 zł do 15 maja lub do wyczerpania puli

Last Minute Sale - 499 zł do 9 czerwca.