Na temat konfliktu, jaki wywiązał się niegdyś między Melanie Chisholm (znaną jako Mel C) a Victorią Beckham (wtedy Adams), gdy obie panie były członkiniami zespołu Spice Girls, spekulowano od wielu lat. Choć podczas występów czy wspólnych wywiadów Mel C i Posh Spice sprawiały wrażenie bliskich przyjaciółek, rzeczywistość prawdopodobnie mocno odbiegała od ich scenicznego image’u, o czym tabloidowe media nieustannie przypominały. Dopiero wiosną 2020 roku głos w tej sprawie zabrać postanowiła jedna ze stron wspomnianego konfliktu.

Goszcząc w programie "Desert Island Discs" emitowanym przez rozgłośnię radiową BBC, Chisholm ujawniła, że kłótnia, jaka wywiązała się między nią i Victorią, omal nie doprowadziła do rozłamu w zespole. "Pewnie nie powinnam o tym mówić, ale pewnego wieczoru wypiłyśmy o kilka drinków za dużo, w wyniku czego doszło do sprzeczki. Wykrzyczałam, że powinna odejść. Dostałam reprymendę - powiedziano mi, że jeśli to się jeszcze raz powtórzy, to ja wylecę z zespołu" - wyjawiła wówczas Mel C.

Wygląda na to, że piosenkarka wciąż żywi do dawnej koleżanki urazę, czemu dała wyraz w premierowym odcinku programu "Drag Race UK vs The World". Melanie, która wystąpiła gościnnie w charakterze jurorki, komentując występ jednej z uczestniczek - popularnej na wyspach Baga Chipz - w ramach lipsyncowego starcia, pokusiła się o złośliwy komentarz pod adresem żony Davida Beckhama. "Baga, uważam, że uosabiasz humor właściwy środowisku brytyjskich drag queens. I muszę przyznać, że to uwielbiam. Dostarczyłaś dziś mnóstwa inspiracji w duchu Spice Girls. Co prawda kiepsko ruszasz ustami do muzyki, ale gdy występowałaś, widać było podobieństwo do Posh Spice! I wiesz co? Twój wokal brzmi znacznie lepiej" - stwierdziła bez ogródek jurorka.

Choć pozostali sędziowie w osobach RuPaula, Michelle Visage i Grahama Nortona zdołali zachować zimną krew, widzowie natychmiast podzielili się swoimi wrażeniami w zamieszczonych w mediach społecznościowych postach. Co zgoła oczywiste, ich uwadze nie umknęły kąśliwe uwagi Mel C pod adresem Victorii Beckham.

"Mel C rozjechała Victorię i nie wycięli tego w montażu?! O mój Boże" - napisał nie kryjąc zdumienia jeden z użytkowników Twittera. "Ona naprawdę to powiedziała?!" - dziwił się kolejny. Niektórzy docenili jednak poczucie humoru Mel C. "Najlepsza jurorka w historii" - orzekła zgodnie spora część internautów.

Pod koniec zeszłego roku świat obiegła informacja, że Spice Girls planują kolejną reaktywację. Bodaj najsłynniejszy żeński zespół lat 90. w składzie Scary Spice (Melanie Brown), Sporty Spice (Melanie Chisholm), Baby Spice (Emma Bunton), Ginger Spice (Geri Halliwell) i Posh Spice (Victoria Beckham) podczas swojej działalności stworzył wiele niezapomnianych hitów, które królowały na listach przebojów i zdobywały najważniejsze nagrody muzyczne. Członkinie rozwiązanego w 2000 roku girlsbandu po upływie niemal dwóch dekad znów połączyły siły.

W 2019 roku piosenkarki wyruszyły w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii. W projekcie udziału nie wzięła jedynie Victoria Beckham. Choć reakcje fanów początkowo były wręcz euforyczne, już po pierwszych koncertach entuzjazm wyraźnie osłabł. Widzowie narzekali na poważne problemy z dźwiękiem, domagając się zwrotu pieniędzy za bilety. Artystek to jednak nie zniechęciło. Jak ujawniła niedawno Mel B, Spicetki planują kolejną trasę, która ma się rozpocząć w 2023 roku. Czy tym razem dołączy do nich Posh Spice? Jest to raczej wątpliwe - zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawny występ Mel C w programie "Drag Race UK vs The World".