Emma Bunton, gwiazda Spice Girls po 15 latach narzeczeństwa wyszła za mąż

"Pan i pani Jones!" - napisali na Instagramie Emma Bunton i Jade Jones obok romantycznych zdjęć ze swojego ślubu, na którym pozują przytuleni wśród kwiatów. Małżonkowie patrzą sobie czule w oczy i uśmiechają się do siebie. Widać, że promienieją szczęściem.

Tym wpisem Baby Spice, jak w czasach istnienia zespołu była nazywana Emma Bunton, i jej mąż, muzyk R&B, zaskoczyli swoich fanów, bo informacja o tym, że zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu, do samego końca nie przedostała się do mediów.

Co więcej, wszystko wskazywało na to, że para, która jest ze sobą od 21 lat, dobrze się czuje w roli "wiecznych narzeczonych", bo po zaręczynach w 2006 roku nie zdecydowali się na sformalizowanie związku ani przed narodzinami swoich dwóch synów, ani wtedy, gdy 10-letni dziś Tate i 13-letni Beau przyszli na świat.

Zdziwienie internautów było tym większe, że dobrze pamiętali jej deklaracje Emmy Bunton z wywiadu dla magazynu "Closer". "Plotki o tym, że planujemy ślub, pojawiały się już ze 20 razy, ale nie potrzebujemy tego, aby uzasadnić nasz związek" - powiedziała, a w dalszej części rozmowy dodała: "Jeśli kiedykolwiek się pobierzemy, nie mogłabym zrobić tego w tajemnicy, moja rodzina byłaby bardzo rozczarowana".

W czasie ceremonii panna młoda miała na sobie prostą, krótką suknię ślubną do połowy uda, której dopełnieniem był wianek z kwiatów i tiulowa długa peleryna zastępująca welon. W dłoniach Baby Spice trzymała bukiet kwiatów w rustykalnym stylu, w którym róże zostały uzupełnione peoniami i margerytkami. Z kolei pan młody wystąpił w jasnych spodniach i brązowej casualowej marynarce Gucci oraz w kapeluszu.

W relacji na Instagramie Bunton zdradziła jeszcze jeden intymny szczegół - opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym widać podwiązkę, którą zgodnie ze zwyczajem tego dnia miała na sobie.

Pod ślubnymi postami para dostała setki wiadomości z gratulacjami. Przesłały je także koleżanki z zespołu Spice Girls. "Gratulacje - kocham was oboje tak bardzo!" - napisała Victoria Beckham, "Yeah! Gratulacje, kocham was wszystkich!" - dodała Mel C, a Mel B. dorzuciła krótkie "Yipppeee!".