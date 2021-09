Wiosną 2019 roku minęło siedem lat od ich ostatniego występu - podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie. Wtedy też dziewczyny wyruszyły w reaktywacyjną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Irlandii. Spice World Tour początkowo wzbudziło wśród fanów euforię.

Już po pierwszych koncertach reakcje odbiorców były znacznie mniej entuzjastyczne - występ Spicetek na stadionie Croke Park w Dublinie mocno rozczarował słuchaczy, m.in. z powodu problemów z dźwiękiem. Brytyjskie media donosiły wówczas, że część uczestników wydarzenia opuściła stadion w trakcie koncertu, domagając się później zwrotu pieniędzy za bilet, którego cena wynosiła aż 146 funtów.

Wiele wskazuje jednak na to, że mimo porażki wokalistki nie zamierzają rezygnować ze wspólnych występów. Jak ujawniła goszcząc w programie "Steph's Packed Lunch" członkini zespołu Melanie Brown, kultowy girlsband lat 90. ma w planach kolejną trasę koncertową.

"Zawsze to ja naciskam na to, by spotkania z dziewczynami się odbywały. Już w zeszłym roku podjęłyśmy rozmowy na temat kolejnej trasy, ale nasze plany pokrzyżował wybuch pandemii. Myślę, że wszystkie myślimy tak samo i chcemy pchnąć ten projekt do przodu. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem siłą napędową, więc jeśli będę miała tu coś do powiedzenia - zabiją mnie za to, że to ujawniłam - wyruszymy w trasę koncertową w 2023 roku" - oznajmiła Scary Spice.

Przypomnijmy, że trasa koncertowa Spice World Tour odbyła się bez udziału Victorii Beckham, znanej przed laty jako Posh Spice. "Trzeba starać się zrozumieć to, że ktoś nie chce ruszać w trasę. Victoria odmówiła, więc musiałyśmy to uszanować" - skwitowała decyzję dawnej koleżanki z zespołu Mel B.

Nieco mniej dyplomatycznie skomentowała ową decyzję tuż po zakończeniu trasy koncertowej w czerwcu 2019 roku, goszcząc w programie "Good Morning Britain". "Czy wyglądam na kogoś, kto wie, dlaczego nie chciała z nami wystąpić? Nie mam pojęcia. Z pewnością miała swoje powody. Już wcześniej powiedziałam, że to mnie zdenerwowało. Nadal jestem zdenerwowana. To z całą pewnością rozczarowujące. Ale my, dziewczyny, wspieramy się mimo wszystko" - stwierdziła wówczas artystka.

Spice Girls - czy Victoria Beckham dołączy do zespołu?

Czy Beckham dołączy do Spicetek podczas nadchodzącej trasy koncertowej? Ta informacja nie została jak dotąd ujawniona. Biorąc jednak pod uwagę jej wcześniejsze wypowiedzi na ten temat, szanse na powrót Spice Girls w pełnym składzie są raczej niewielkie.

"Musiałam zdobyć się na odwagę, by móc powiedzieć, że nie wyruszę z dziewczynami w trasę. Sprawy mają się dziś inaczej niż kiedyś. Wolę koncentrować się na rodzinie i swojej firmie. Mam 45 lat i jestem niesamowicie szczęśliwa będąc w miejscu, w którym jestem. Nie próbuję się już zmieniać, chcę być po prostu najlepszą wersją siebie. Nauczyłam się, by słuchać swoich przeczuć i ufać intuicji" - mówiła projektantka w lipcu 2019 roku w wywiadzie udzielonym niemieckiej edycji magazynu "Vogue".