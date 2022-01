Plotki o romansie 34-letniej aktorki i młodszego o cztery lata rapera pojawiły się w połowie maja. Megan Fox i Machine Gun Kelly (Colson Baker) zostali przyłapani przez paparazzi w Los Angeles. Zbiegło się to z informacjami o ostatecznym rozstaniu aktorki z jej mężem - Brianem Austinem Greenem.

Gwiazdorska para spotykała się ze sobą od 2004 roku. W 2010 roku wzięli ślub. Pięć lat później ich związek zaczął się jednak sypać, a Fox złożyła pozew o rozwód. Wycofała go jednak w 2019 roku. Teraz wydaje się, że byli partnerzy do siebie nie wrócą, a ostateczny koniec związku potwierdził aktor.

Megan Fox i Machine Gun Kelly oświadczyli się?

Za pośrednictwem Instagrama para podzieliła się zaskakującymi informacjami. Machine Gun Kelly oświadczył się Megan Fox, a ta powiedziała: "Tak".

Według relacji obojga, wszystko odbyło się bardzo romantycznie - MGK zabrał Megan w miejsce, w którym się poznali.



"Pod te same gałęzie, pod którymi się zakochaliśmy, wziąłem ją z powrotem, by poprosić o rękę" - napisał Machine Gun Kelly.

"W lipcu 2020 roku siedzieliśmy pod tym figowcem. Poprosiliśmy o magię. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z bólu, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć w tak krótkim, szaleńczym okresie czasu. Nieświadomi pracy i wyrzeczeń, jakich wymagałby od nas związek, ale odurzeni miłością. I karmą" - relacjonowała z kolei Megan Fox.



"W jakiś sposób półtora roku później, przechodząc razem przez piekło i śmiejąc się częściej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem, poprosił mnie o rękę. I tak jak w każdym życiu przed tym, i jak w każdym, które nastąpi po nim, powiedziałam 'tak'" - dodała aktorka.

Uwagę użytkowników Instagrama zwrócił wyjątkowy pierścionek, jaki wręczył raper swojej wybrance. Jak się okazało, zaprojektował go sam.



"Wiem, że według tradycji powinien to być jeden pierścionek, ale zaprojektowałam go razem ze Stephenem Websterem tak, aby składał się z dwóch: szmaragd (jej kamień urodzenia) i diament (mój kamień urodzenia) osadzone na dwóch pasach, które łączą się jak dwie połówki tej samej duszy, formując serce, które jest naszą miłością" - wytłumaczył raper na Instagramie.

