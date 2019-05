Megadeth: Specjalne reedycje płyt "United Abominations", "Endgame" i "TH1RT3EN"

26 lipca do sprzedaży trafi kolejna porcja reedycji od grupy Megadeth. Tym razem legenda thrash metalu przypomni płyty "United Abominations", "Endgame" i "TH1RT3EN", które w oryginale ukazały się na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.

Dave Mustaine (Megadeth) w akcji /fot. Bartosz Nowicki

Dowodzony przez Dave'a Mustaine'a zespół Megadeth powstał w 1983 roku i przez 35 lat swojej kariery zyskał status jednej z ikon metalu. Ich płyty sprzedały się w ilości 38 milionów egzemplarzy na całym świecie.



Megadeth jest jednym z niewielu zespołów niezależnej sceny metalowej lat 80., która osiągnęła znaczny sukces komercyjny. Razem z Metallicą i Slayerem, są wymieniani jako twórcy thrash metalu. Nagrali piętnaście płyt studyjnych, wydali pięć albumów na żywo i sześć kompilacji. Koncertują po całym świecie od ponad trzech dekad.



"United Abominations", 11. album Megadeth, ukazał się 15 maja 2007 r. Zadebiutował na 8. miejscu listy Billboardu, będąc tym samym najwyżej osiągniętą pozycją zespołu od 1994 roku i płyty "Youthanasia".

Nowe wydanie płyty zostało całkowicie zremasterowane przez producenta Teda Jensena (m.in. Guns N' Roses, Mastodon, Machine Head i Trivium) i zawiera dodatkowy utwór na CD: "Out on the Tiles" (cover klasyka z repertuaru Led Zeppelin). Album ukaże się pierwszy raz od 12 lat na winylu i ponownie od 3 lat na CD.

Clip Megadeth Never Walk Alone..A Call To Arms

Kolejnym materiałem Amerykanów był "Endgame", oryginalnie wydany 15 września 2009 r. Ponownie zremasterował go Ted Jensen, a bonusem na CD jest koncertowe wykonanie "Washington Is Next!".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Megadeth The Right To Go Insane

"TH1RT3EN" zgodnie z tytułem to 13. płyta w dorobku Megadeth (premiera 1 listopada 2011 r.). Ciemniejsza, cięższa i bardziej bezpośrednia od poprzednich wydawnictw, zaliczana jest do najlepszych albumów w dorobku Mustaine'a i spółki.

Nowe wydanie zawiera dodatkowy utwór na CD - koncertową wersję "Public Enemy No.1".

Clip Megadeth Public Enemy No. 1

