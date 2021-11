Megadeth: Nowy album "The Sick, The Dying And The Dead" wiosną 2022 roku

"The Sick, The Dying And The Dead", pierwszy od blisko sześciu lat longplay Megadeth, powstał w większości w studiu w Nashville w stanie Tennessee; wyjątkiem były partie gitarzysty Kiko Loureiro, nad którymi Brazylijczyk pracował w swoim domu w Finlandii.



Kompozycja tytułowa, jak czytamy, opowiada o zarazie, nie dotyczy jednak wyłącznie obecnej pandemii. "The Sick, The Dying And The Dead" ma być szerszym, bardziej historycznym spojrzenie na choroby, które nawiedzały ludzkość od dawna, obejmując aktualnego wirusa, świńską grypę i inne epidemie z minionych stuleci.



"Utwór ten to historyczna podróż mówiąca o początkach i rozwoju zarazy, zaczynając do szczurów na statkach przenoszących chorobę i schodzących na ląd na Sycylii" - powiedział Dave Mustaine, lider Megadeth, który we wrześniu skończył 60 lat.

Na nowym albumie Megadeth znajdą się riffy i muzyka, którą Mustaine przechowywał od lat, część z nich sięga nawet okresu, kiedy grający na gitarze wokalista formacji z Los Angeles był jeszcze nastolatkiem."Zupełnie nowy utwór możne powstać z czegoś, co skomponowałem mając lat 15 albo 55. Skoro to dobry riff, zachowuję go" - wyjaśnił Dave Mustaine, dodając zarazem, że w kompletowaniu kompozycji na "The Sick, The Dying And The Dead" brali udział zarówno Loureiro, jak i Dirk Verbeuren, belgijski perkusista Megadeth.

Mustaine nie ujawnił jeszcze wprost, kto na nowej płycie Megadeth zagrał na basie po tym, jak w maju z zespołu wyrzucony został - oskarżony o nakłanianie do seksu osoby nieletniej - Dave Ellefson. Można jednak przypuszczać, iż jest to James LoMenzo, koncertowy basista Megadeth, który uczestniczył w nagraniach płyt "United Abominations" (2007 r.) i "Endgame" (2009 r.).

Dokładna data premiery albumu "The Sick, The Dying And The Dead" nie została jeszcze ujawniona, wiadomo jedynie, że trafi do sprzedaży wiosną 2022 roku.

"Dystopia", poprzednia płyta Megadeth, ujrzała światło dzienne na początku 2016 roku. Teledysk do tytułowej kompozycji z tego albumu możecie zobaczyć poniżej: