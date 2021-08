Megadeth: Dave Mustaine ogłosił nowego basistę. Kto zastąpił wyrzuconego Davida Ellefsona?

"Informujemy naszych fanów, że David Ellefson nie gra już w Megadeth i że nasze drogi oficjalnie się rozeszły. Podjęcie decyzji nie było łatwe. Nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów tego, co zaszło, ale nasze relacje już były nadwyrężone, a to, co ujawniono, sprawiło, że nasza współpraca jest niemożliwa" - taki komunikat pod koniec maja pojawił się na Twitterze, podpisany przez Dave'a Mustaine'a, współzałożyciela i niekwestionowanego lidera zespołu Megadeth.

Ta decyzja jest efektem oskarżeń, które pojawiły się na początku maja. W mediach społecznościowych opublikowano wulgarne nagrania z udziałem Ellefsona o charakterze seksualnym. Wówczas pojawiły się sugestie, że kobieta była nieletnia.

"Jak możecie wiedzieć, wyciekły pewne prywatne konwersacje. Zostały one upublicznione w złej wierze przez osobę trzecią, która nie powinna znaleźć się w ich posiadaniu. Choć wprawiają mnie one w zażenowanie, chcę powiedzieć o tym wprost i tak szczerze jak to jest możliwe: Nie jestem z tego dumny, ale są to prywatne rozmowy dorosłych ludzi, które zostały wyjęte z kontekstu i tak zmanipulowane, żeby jak najbardziej zaszkodzić mojej reputacji, karierze i rodzinie" - tłumaczył wtedy basista, podkreślając, że chodzi o dorosłe osoby.

Megadeth szykuje swój 16. studyjny album roboczo zatytułowany "The Sick, the Dying... and the Dead!". Mustaine ujawnił, że partie basu zarejestrowane przez Ellefsona na nowy materiał zostały nagrane ponownie przez innego muzyka. Nie zdradził wówczas jego nazwiska.

Teraz wiadomo, że koncertowym następcą Ellefsona został dobrze znany fanom Megadeth James LoMenzo, który z "Generałem" brał udział w nagraniach płyt "United Abominations" (2007) i "Endgame" (2009).

Amerykański basista współpracował z m.in. Rondinelli, White Lion, Zakkiem Wylde'em (przy jego solowej płycie, a także w zespołach Pride & Glory oraz Black Label Society), Davidem Lee Rothem, Timem "Ripperem" Owensem i Lynch Mob. W 2020 r. grał w grupie Firstborne, projekcie perkusisty Chrisa Adlera znanego z m.in. Lamb Of God i Megadeth.



Wokalista i gitarzysta Dave Mustaine (wyrzucony z grupy Metallica) razem z Davidem Ellefsonem założyli Megadeth w 1983 r. Basista towarzyszył liderowi do 2002 r. Do składu wrócił w 2010 r., będąc drugim muzykiem o najdłuższym stażu.

Przy następcy albumu "Dystopia" (2016) zespół pracował w składzie: Mustaine, Ellefson, brazylijski gitarzysta Kiko Loureiro (Angra) i belgijski perkusista Dirk Verbeuren (eks-Soilwork). Muzykom pomaga współproducent Chris Rakestraw, z którym pracowali przy płycie "Dystopia".