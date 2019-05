Meat Loaf znów przewrócił się na scenie. 71-letni rockman złamał obojczyk

Kolejne kłopoty zdrowotne wokalisty i aktora Meat Loafa, pamiętanego z przeboju "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" i bestsellerowej trylogii "Bat Out of Hell".

Meat Loaf (w środku) ma problemy z poruszaniem się /David M. Benett /Getty Images

Meat Loaf w weekend brał udział w spotkaniu z fanami podczas 2019 Texas Frightmare Weekend w Dallas.

Do sieci trafiło wideo, na którym widać, jak 71-letni rockman traci równowagę i spada z podwyższenia.

Serwis TMZ spekuluje, że przyczyną upadku wokalisty było zaplątanie się w kable leżące na podłodze.

Na skutek upadku Meat Loaf trafił do szpitalu, gdzie okazało się, że muzyk złamał obojczyk.

Organizatorzy konwentu dla fanów horrorów musieli odwołać zaplanowane spotkanie, na którym Meat Loaf miał pozować do zdjęć. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu o stanie zdrowia 71-latka.

W ubiegłych latach rockman już kilkakrotnie wywracał się na scenie. W 2016 r. przeszedł operację pleców, jednak ostatnio ból uniemożliwiał mu koncertowanie.

