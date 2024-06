Bez zawahania można nazwać ją najsłynniejszą wokalistką młodego pokolenia w Polsce. Sanah, a właściwie Zuzanna Grabowska, ma 27 lat, a osiągnęła już bardzo wiele w branży muzycznej. Polacy usłyszeli o niej kilka lat temu za sprawą hucznego przeboju "Szampan". Obecnie nie ma w kraju osoby, która nie potrafiłaby zanucić chociaż fragmentu któregoś z jej hitów. Wyprzedaje koncerty, nawet te, które odbywają się na największych stadionach w Polsce. W tak ważnych momentach swojej kariery nie jest sama - może bowiem liczyć na wsparcie męża.

sanah ceni sobie prywatność

O prywatnym życiu sanah wiadomo niewiele. Artystka ceni sobie prywatność, dzięki czemu jest w stanie ochronić siebie i swoich bliskich przed często okrutnym światem show-biznesu. Czasem zdarza się jednak, że uchyli rąbka tajemnicy o swoim małżeństwie. W ostatnich wywiadach opowiedziała o tym, jak zmienił ją związek z wybrankiem serca. Zdradziła także, jak mąż pomaga jej z tremą przed koncertami.

Piosenkarka wzięła ślub ze Stanisławem Grabowskim w 2022 r., zaręczając się rok wcześniej. Zdjęcie z tej wyjątkowej uroczystości mogła zobaczyć część fanów artystki podczas jednego z jej koncertów. Sanah wyświetliła fotografię na wielkim telebimie i pochwaliła się swoim szczęściem. Jej ukochany nie jest fanem blasku fleszy i woli pozostać w cieniu, jednak czasem pojawia się u boku wokalistki. Wystąpił z nią kilkukrotnie na scenie podczas trasy koncertowej "Poezyje i nie tylko" - akompaniował na gitarze albo wykazywał się grą aktorską. Raz nawet zrobił żonie niespodziankę i podczas finału tournee zaśpiewał fragment piosenki "Jesteśmy na wczasach" z repertuaru Wojciecha Młynarskiego.

Mąż artystki jest dla niej wielkim wsparciem

Niedawno sanah udzieliła wywiadu dziennikarzom z programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", gdzie wyznała, że mąż bardzo pomaga jej ze stresem. Jest dla niej oazą spokoju. Wspiera ją przed koncertami, a gdy jest obok, trema artystki maleje. "Chcę, żeby jak najdłużej został przed koncertem, bo się stresuję. Póki on jest, to jestem taka: 'dobra, dobra, jest ok'. Potem już totalnie wariuję" - opowiedziała sanah.

sanah przestała myśleć o młodzieńczych szaleństwach

W rozmowie z magazynem "Vogue" młoda piosenkarka opowiedziała, jak małżeństwo wpłynęło na jej podejście do życia i stosunek do samej siebie. Okazało się, że sanah, po oficjalnym zawarciu związku, stała się o wiele dojrzalsza, a młodzieńcze szaleństwa przestały ją interesować. Wyznała nawet, że przed poznaniem ukochanego trudno było jej ze sobą wytrzymać. Czuła potrzebę ustatkowania się i odmiany.

"Odkąd zostałam żoną, mniej we mnie gimnazjalnych emocji, 'przygód' w głowie. (...) Już nie mogłam ze sobą wytrzymać. Jak w piosence 'Kolońska i szlugi' z 'Irenki'. Dorosłam. Małżeństwo sprzyja życiu spokojniejszemu, pielęgnowaniu relacji, dbaniu o siebie nawzajem" - wyznała sanah.

Para współpracuje w kwestiach zawodowych

Mąż sanah obecny jest również w jej życiu zawodowym. Para nagrała wspólnie piosenkę "Święty Graal". Stanisław Grabowski wystąpił też w kilku teledyskach swojej żony m.in. do utworów "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". Sanah śpiewa o swoim ukochanym w piosence "ten Stan".