Sanah ostatnimi czasy cieszy się ogromną popularnością wśród polskich fanów. 26-letnia wokalistka wydała serię energicznych przebojów, m.in. "Szampan" czy "ale jazz", lecz także pokazała się z nieco bardziej lirycznej strony prezentując album powstały z tekstów najsłynniejszych polskich poetów - "Sanah śpiewa poezyje". Właśnie zakończyła trasę koncertową, podczas której promowała płytę w największych miastach w Polsce.

Sanah nieustannie jest w trasie koncertowej

Od marca 2024 r. sanah, już kolejny raz w swojej karierze, odwiedzała największe areny w całej Polsce w ramach trasy koncertowej. Artystka od kilku lat niemalże non stop jest w podróży i wciąż ogłasza nowe daty swoich show. Teraz występowała w ramach klimatycznej trasy "Poezyje i nie tylko". W międzyczasie postawiła także na serię bardziej energicznych koncertów, nazwaną "Dansingi". Była więc w podwójnej trasie koncertowej!

Niespodzianki na finale trasy "Poezyje i nie tylko"

W sobotę 18 maja odbył się finał trasy "Poezyje i nie tylko". Sanah wystąpiła w Warszawie i przygotowała dla fanów niespodzianki z okazji ostatniego koncertu. Okazało się, że nie tylko ona zaskoczyła tego wieczoru widzów. Na scenie pojawił się gość specjalny, który wprawił w osłupienie samą główną gwiazdę koncertu!

Fani sanah byli w szoku, gdy na finałowym koncercie z trasy na środku sceny pojawił się Stanisław Grabowski. Jest on mężem artystki i jak do tej pory nie grał na jej koncertach przysłowiowych pierwszych skrzypiec. Muzyk przygrywał wokalistce na gitarze i stał raczej w cieniu sceny. Na finał trasy przygotował jednak niespodziankę. W zaskakującym przebraniu hotelarza zaczął tańczyć i gestykulować, a następnie odśpiewał dla żony fragment piosenki "Jesteśmy na wczasach" z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Sanah następnie wykonała swój utwór "Miłość jest ślepa". Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że jest to "piosenka o tym, jakie mąż ma z nią ciężkie życie".

Występ męża sanah zaskoczył widzów

Fani zareagowali bardzo entuzjastycznie na występ specjalny sanah z jej mężem. Pierwszy raz publiczność miała okazję usłyszeć, jak śpiewa Stanisław Grabowski. Po swoim występie zebrał gromkie brawa. Dodatkowo materiały wideo, z tego fragmentu koncertu, cieszą się dużą popularnością w serwisie TikTok. "Matko, gość jest niesamowity", "Nadawałby się do dubbingu" - czytamy w komentarzach.

Artystka nie pokazuje się z mężem w mediach

O mężu sanah w dalszym ciągu jest stosunkowo cicho w mediach. Wiadomo, że para wzięła ślub w 2022 r., a zaręczyła się rok wcześniej. Mężczyzna coraz częściej pojawia się u boku wokalistki na scenie, jednak sanah wciąż nie pokazuje go w mediach społecznościowych, czy na ściankach. Małżonkowie nagrali wspólnie utwór "Święty Graal". Stanisław Grabowski wystąpił także w teledyskach swojej żony m.in. do utworów "Kolońska i szlugi" czy "Pocałunki". Sanah śpiewa także o swoim ukochanym w piosence "ten Stan".