Sanah ma za sobą wielkie sukcesy muzyczne, o których wielu mogłoby pomarzyć. Wyprzedaje niemal wszystkie koncerty, w tym także te stadionowe, a każdy singiel wokalistki okazuje się radiowym hitem. Właśnie wydała album "Kaprysy", który będzie hitem wśród fanów artystki.

Sanah nowy album zapowiadała... pomidorami!

W kwietniu pojawiły się pierwsze zapowiedzi albumu, które mogliśmy zauważyć na Instagramie sanah. Piosenkarka przez kilka dni wstawiała zdjęcia... 20 pomidorów! Liczba jest nieprzypadkowa, bo właśnie tyle utworów znajdziemy w "Kaprysach". Był to jednocześnie nietypowy i intrygujący sposób promocji kolejnego wydania.

Reklama

Artystka w swojej nowej erze prezentuje się w wiejskim motywie, co wizualnie może przypominać płytę "sanah śpiewa poezyje" z 2022 roku. Jednak w przypadku tegorocznego krążka jest zdecydowanie bardziej wiosennie i radośnie. No i oczywiście pomidory są stałą marką tego albumu.

Skąd nazwa “Kaprysy"? Jest to związane z "Kaprysami" Paganiniego - włoskiego kompozytora. Utwory napisał w formie 24 etiud, które miały ćwiczyć różne umiejętności gry na skrzypcach. Jak wiemy, jest to instrument, który towarzyszy wokalistce przez całe życie.

O tej inspiracji dowiadujemy się z oficjalnej strony sanah:

"Niech nie zwiedzie Was jednak powaga i liryczność kompozycji mistrza, bo, jak na sanah przystało, poza wzruszającymi utworami, na albumie znajdziecie też piosenki, które zaskoczą najbardziej oddanych fanów artystki. (...) Niezależnie od momentu, od którego towarzyszycie sanah w jej muzycznej podróży, w "Kaprysach" odkryjecie cząstkę każdej z jej dotychczasowych er, wzbogaconej o dojrzałość i zachwycający artystyczny rozwój, którego jesteśmy świadkami."

Jakie piosenki znalazły się na albumie?

Nie będzie "Marcepanu"

Po ostatnim albumie "sanah śpiewa poezyje", wokalistka wydała kilka piosenek, które okazały się wielkimi hitami w całej Polsce. Były to, m.in. "Marcepan", "Pocałunki", "skanah", czy "Jestem Twoją Bajką" z filmu "Akademia Pana Kleksa". Niestety żadne z nich nie pojawiły się w najnowszym albumie Jurczak-Grabowskiej.

Co więc zawarła? Nie brakuje "hip hip hura!" oraz ostatniego singla "Śrubka". Fani, którzy byli na ostatnich koncertach sanah, mogli przedpremierowo usłyszeć "Miłość jest ślepa".

Tak się prezentuje tracklista:

1. Intrada

2. Sad

3. Talenty i mankamenty

4. hip hip hura!

5. Nimbostratus

6. Kaprys gis-moll

7. Miłość jest ślepa

8. Śrubka

9. Wiśta wio!

10. Arco

11. Mleczna droga

12. było, minęło

13. Fafarafa

14. Pańskie łzy to woda

15. Spietruszam

16. O miłości

17. Do kiedy jestem

18. Słodkiego miłego życzę

19. Miałam taki kaprys!!!

20. Coda

Płyta jest możliwa do nabycia w czterech wersjach: CD zawierające 13 piosenek, CD z 20 utworami, zwykły winyl z 14 piosenkami, a także limitowany z 18 utworami. Ten ostatni posiada nieopublikowane nagrania i można go zakupić tylko do 12 lipca. Co ciekawe, na oficjalnej stronie sanah można je zamówić z autografem!

Wydania różnią się od siebie okładką. Na wersji deluxe i LP prezentuje się sanah z czerwonym pomidorem, na wersji 13-piosenkowej CD jest z pomarańczowym owocem, a na limitowanym winylu pozuje ze skrzypcami pod drzewem.

Artystkę z nowym repertuarem będzie można usłyszeć podczas letnich koncertów.

Spotify