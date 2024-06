Justyna Steczkowska działa na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Już w szkole wykazywała wielkie zainteresowanie muzyką. Ukończyła studia z zakresu wiolinistyki, a następnie skupiła się na swojej największej pasji - śpiewaniu. Przełomem w jej karierze był rok 1994, kiedy dwukrotnie wystąpiła w programie telewizyjnym "Szansa na sukces". Odcinek z grupą Maanam, gdzie artystka wykonała piosenkę "Boskie Buenos", przeszedł do historii. Justyna Steczkowska wygrała wówczas w rywalizacji z innymi uczestnikami i dostała zaproszenie na 31. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Rozpoczęło to serię zdarzeń i sukcesów, które doprowadziły wokalistkę na sam szczyt.

Życie prywatne Justyny Steczkowskiej to sielanka

W życiu prywatnym wokalistki brakuje większych skandali. Pomimo wieloletniej obecności w show-biznesie Justyna Steczkowska prowadzi statyczne życie. Przede wszystkim może pochwalić się stosunkowo długim stażem małżeńskim, co w świecie gwiazd jest prawdziwym ewenementem. Jest w związku z Maciejem Myszkowskim od 2000 r. i wszystko wskazuje na to, że para nie zmaga się z żadnymi problemami w kwestii tej relacji. Wychowują wspólnie trójkę dzieci i cieszą się rodzinną sielanką.

Mąż Justyny Steczkowskiej wyśmiewa jej muzykę

Małżeństwo Justyny Steczkowskiej jest bardzo udane, więc wydawać by się mogło, że ukochany wspiera ją we wszystkich działaniach muzycznych. Okazuje się, że Maciej Myszkowski nie jest największym fanem twórczości swojej żony. Artystka zdradziła ostatnio, że czasem wyśmiewa jej piosenki i pozwala sobie na dokuczliwość. "Mój mąż nie jest fanem, a czasem nabija się z moich piosenek" - powiedziała Justyna Steczkowska.

Woli łowić ryby, niż słuchać jej piosenek

Artystka wyznała, że powodem docinek ze strony męża jest fakt, iż preferuje on zupełnie inny rodzaj muzyki. Nie słucha na co dzień utworów, podobnych do tego, co tworzy Steczkowska. Jednocześnie gwiazda wyznała, że mężczyzna ma inne hobby, które interesuje go o wiele bardziej, niż jej muzyka.

"Słucha innej muzyki. Przede wszystkim ogląda filmy o rybach, bo jest zapalonym wędkarzem" - zaznaczyła Justyna Steczkowska.