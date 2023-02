Matteo Bocelli otoczony pięknościami z Bollywood. Zobacz klip do "I Miss You Amore"

"I Miss You Amore" to uniwersalna opowieść o miłości, stracie i żalu. Matteo Bocelli śpiewa po angielsku, natomiast bliźniaczki Sukriti i Prakriti Kakar w hindi.

Włoch napisał piosenkę razem z Amaalem Mallikiem, Shridharem Solanki i Kunaalem Vermaa. Siostry Sukriti i Prakriti Kakar oraz Amaal Mallik pochodzą ze świata Bollywood, jednak zdobyli uznanie także za pracę niezwiązaną z filmem - w 2021 roku stworzyli remiks przeboju Dua Lipy "Levitating". Utwór "I Miss You Amore" od początku był skazany na sukces.

"Kiedy po raz pierwszy usłyszałem melodię Amaala, natychmiast wiedziałem, że stworzymy coś wyjątkowego - wspomina Matteo Bocelli.

"To wielki zaszczyt pracować z Sukriti i Prakriti, które przedstawiły mi niesamowitą kulturę Indii, jakiej nie miałem okazji wcześniej doświadczyć. Jestem pod wrażeniem wsparcia, jakie otrzymałem w Indiach" - mówi.

"Jestem zachwycony, że mogę współpracować z grupą tak utalentowanych artystów. Komponowanie tej piosenki było dla mnie czystą radością. To wyjątkowe doświadczenie nagrać "I Miss You Amore" z młodym, niezwykle utalentowanym twórcą i królem włoskiej muzyki. Tamtej nocy, gdy pracowaliśmy jednocześnie w Indiach i we Włoszech, wszechświat naprawdę nam sprzyjał" - komentuje Amaal Mallik.

"To już moja kolejna współpraca z Kunaalem. W takich sytuacjach ludzie mają zawsze sporo oczekiwań. Z radością przyznaję, że tekst, nieskazitelne wokale Mattea, Sukriti i Prakriti oraz prostota tej melodii c! Współpracowałem z dziewczynami już nad remiksem dla Dua Lipy, nasza trójka po raz kolejny ma więc szansę zaprezentować światu brzmienie Indii" - dodaje.

Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.



"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.



W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucci'ego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".