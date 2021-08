"Synku, tolerancja to za mało. Wystarczy miłość. A już jutro zobaczysz co tatuś nawywijał" - napisał Mateusz Damięcki na Instagramie przed premierą teledysku "Rework". Popularny aktor pozował na zdjęciu w kobiecych szpilkach, trzymając w rękach swojego syna Ignacego.

W ten sposób zapowiedział popularny aktor (m.in. seriale "Przyjaciółki", "Usta usta", "W rytmie serca", "Na dobre i na złe") zapowiedział premierę teledysku "Rework" krakowskiego duetu Sarapata. W klipie wcielił się w drag queen.

Autorką obrazu jest Sylwia Rosak, jedna z najbardziej utalentowanych polskich reżyserek młodego pokolenia, mająca na swoim koncie powszechnie doceniane produkcje oraz wyróżnienia, w tym Nagrodę HBO Award w konkursie "Doc Lab Poland - Doc To Start" podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Mateusz Damięcki jako drag queen

Rosak we współpracy z muzykami duetu (bracia Michał i Mateusz Sarapata), z którymi łączy ją serdeczna przyjaźń, postanowiła skupić się na dziedzinie od dawna będącej w centrum fascynacji muzyków. Mowa o kulturze draq queen.

"Fascynuje nas z jednej strony połączenie delikatności i wyrazistości jak i to jak wyzwalające dla drag są te stuprocentowe wcielenia. Dzięki scenariuszowi Sylwii udało się pociągnąć wątek wyzwalającej przemiany i szukania własnej tożsamości wbrew temu, czego oczekuje otoczenie. Do współpracy udało się zaangażować Mateusza Damięckiego. Ujęła nas jego wrażliwość, gotowość do niecodziennych wyzwań aktorskich i grania z własnym wizerunkiem. Na planie zadziała się magia, czuć było niesamowite zaangażowanie całej ekipy filmowej. Pozwoliło to stworzyć obraz równie przejmujący jak sama piosenka" - tłumaczą bracia.

Michał i Mateusz Sarapata w przeszłości razem z wokalistką Marcelą Rybską tworzyli formację SALK. To właśnie ją zaprosili do współpracy przy singlu "Rework" i to ona zaśpiewała z nimi na przedpremierowym koncercie 5 sierpnia w klubie Szpitalna 1 w Krakowie.

"'Rework' to dla nas szczególny utwór. Długo dryfował w naszych głowach jako zalążek bitu i harmonii. Wiedzieliśmy, że ma być potężny rytmicznie i jednocześnie wzruszający. Dopiero jednak pojawienie się głosu Marceli Rybskiej nadało piosence ostateczny kształt. Utwór stał się tak przejmujący, jak tego od początku chcieliśmy. Co ciekawe, słowa i melodia pojawiły się już wcześniej na płycie naszego macierzystego zespołu SALK, któremu w dużej mierze zawdzięczamy to, kim jesteśmy teraz. Dla nas ma to wymiar symboliczny, pozwoliło nam się czule pożegnać z dotychczas najważniejszym dla nas projektem. W piosence jest dużo tęsknoty, ale też akceptacji dla przemijania i gotowości na to, co dalej" - podkreślają muzycy duetu Sarapata.

Sarapata - kim jest krakowski duet?

Grupę tworzą bracia Michał i Mateusz Sarapata, którzy jako producenci i muzycy na co dzień współpracowali z m.in. Pauliną Przybysz czy zespołem Lor.

Mateusz Sarapata dodatkowo pracował z m.in. Julią Wieniawą i Marią Tyszkiewicz.



"Brzmienie projektu Sarapata to wypadkowa wielu czynników. Z jednej strony bagaż doświadczeń, z drugiej najbliższe sercu inspiracje, a z trzeciej własna ścieżka, którą wspólnie podążają od lat. Braterska wizja muzyki elektronicznej pozbawiona jest surowości i schematów, które zdominowały współczesną scenę sprawiając, że stała się do bólu wtórna i jałowa. Na przekór trendom Sarapata odkrywają przed słuchaczami brzmienie pełne, barwne i bogate, a co najważniejsze - brzmienie, które nie pozwala spokojnie stać w miejscu" - czytamy w informacji o zespole.

Wcześniej braterski duet wypuścił utwór "3AM". Jesienią ma się pojawić debiutancki album grupy Sarapata.