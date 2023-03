Zeszły rok dla Maty był pełen wzlotów i upadków. Raper miał problemy z prawem, a jego fani nie do końca docenili jego alter ego, czyli Skute Bobo, którym miał zachęcać do walki o depenalizację marihuany w Polsce.

Raper jednak nie mógł narzekać na brak popularności. Jego trasa koncertowa okazała się sukcesem, Mata pojawił się też na okładce polskiego "Vogue" jako pierwszy mężczyzna.

Clip Mata MŁODY PADEREWSKI

Mata wypuszcza własną kolekcję ubrań. Ceny? 555 zł za bluzę

Ten rok zapowiada się dla fanów rapera dość... drogi. Całkiem niedawno Mata otworzył przedsprzedaż swojego nadchodzącego albumu, za który zażyczył sobie 133,33 zł, w dodatku nie ujawniając żadnych szczegółów tego wydawnictwa. Wiemy tylko, że album nazywać się będzie "<33". Raper tłumaczył decyzję tym, że chciał przekonać się "kto ufa mu w ciemno".

Teraz do sprzedaży trafiła limitowana kolekcja ubrań rapera, o której już wcześniej mówił, że do tanich należeć nie będzie.

"Ceny będą wysokie, bo nie jest to merch masowej jakości, tylko limitowane wydanie przygotowane przez nas osobiście. Polecam potraktować to jako inwestycję lub zaoszczędzić pieniądze na następny, bo wtedy na rzeczach będziemy umieszczać nasze zdjęcia przerobione przez Was lub Wasze zdjęcia przerobione przez nas. A cenę ustalimy razem, bo też będziecie mieć z tego %" - zapowiadał.

Jak obiecał, tak też się stało. Mata ze swoimi partnerami wypuścili właśnie 33 wzory koszulek i 33 wzrory bluz. Każdy z nich limitowany do 33 sztuk. Ceny? 222 zł za koszulkę i 555 zł za bluzę.

Jak zapowiedziano, Projekty powstawały głównie w mieszkaniu Maty i będą wyprodukowane w Polsce, a każdy t-shirt będzie własnoręcznie numerowany przez ekipę GOMBAO 33.

