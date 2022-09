Na Facebooku magazynu pojawiła się zapowiedź nadchodzącego numeru, który będzie miał dwie różne okładki. Tematem wiodącym numeru jest tożsamość, do której na nowej płycie ma mocniej odnieść się raper Mata.

Nazywany "głosem młodego pokolenia" raper nie zgodził się jednak udzielić magazynowi wywiadu. Pojawił się za to jako pierwszy (w historii polskiej wersji magazynu) mężczyzna i przedstawił swój manifest. "Czasami patrzę na moje wersy jak na zaklęcia magiczne, a na piosenki jak na duchowe rytuały. Czasami rapuję o światach, które jeszcze nie istnieją, bo wierzę, że słowa mogą je urzeczywistnić" - czytamy w cytacie zamieszczonym na Facebooku.

"Temat tożsamości wzbudza w nas skrajne uczucia. Emocje rosną, gdy do gry wkracza słowo. Dorota Masłowska, bohaterka drugiej okładki, mówi Wojciechowi Engelkingowi, że literatura to wrażliwe terytorium. Pisarka, mimo imponującego dorobku, jest nieustannie poddawana krytyce, zwłaszcza teraz, gdy jej nowym środkiem wyrazu stał się rap. Dla mojego pokolenia była nie tylko głosem, ale nadzieją na uczestnictwo w świecie, który wydawał się niedostępny" - pisze we słowie wstępnym redaktorka naczelna magazynu, Ina Lekiewicz.