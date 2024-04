Marylka robi krok w dorosłość. Nastolatka pokazała "Moje miejsce"

Marylka to pochodząca z Dolnego Śląska dziewczyna, wchodząca w pełnoletność za kilka miesięcy. Od zawsze zakochana w muzyce, mająca już na swoim koncie kilka pierwszych swoich singli, natomiast to z utworem "Moje miejsce" ( sprawdź! ) chce dotrzeć do grona szerszej publiczności.

Poza muzyką planuje także studia medyczne i zawodową przyszłość w roli lekarza.

Marylka wchodzi w dorosłość

"'Moje miejsce' to opowieść o wyjątkowej relacji na odległość, dwojga osób mających ambicje, pasję i... siebie! Jednak jak w każdej relacji pojawiają się przeszkody, tak i w tej jest ogromna potrzeba znalezienia swojego wspólnego miejsca. Taka miłość zdarza się coraz częściej w czasach, gdy podróżowanie jest prostsze niż kiedyś, a kontakt ułatwiają komunikatory. Z czym zmagają się zatem młodzi, wchodzący w dorosłość ludzie?" - czytamy w opisie piosenki.

Reklama

Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Przemysław Gomuła, który pracował m.in. z Dawidem Kwiatkowskim.