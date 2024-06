Maryla Rodowicz szczerze o swojej emeryturze: "Z tego nie da się wyżyć!"

Oprac.: Karolina Kopeć Wiadomości

Maryla Rodowicz, ikona polskiej muzyki, szczerze o swojej emeryturze: "To kpina! Z tego nie da się wyżyć!". Legendarna artystka ujawnia, że musi nadal intensywnie pracować, by utrzymać się na godnym poziomie. Czy emerytury gwiazd są tak niskie? Sprawdź, co jeszcze powiedziała Maryla Rodowicz o swojej trudnej sytuacji finansowej.

Zdjęcie Maryla Rodowicz / Kurnikowski / AKPA