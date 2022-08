Zdaniem wielu obserwatorów to właśnie Maryla Rodowicz była najjaśniejszym punktem Wakacyjnej Trasy Dwójki w Zabrzu. Widzowie zwrócili uwagę na zmienioną sylwetkę gwiazdy.

Okazało się, że po operacji kolan 76-letnia wokalistka musiała przestać grać w ukochanego tenisa (wcześniej na korcie była codziennie przez dwie godziny).

"Nie jestem w gorszej formie przez to, że nie gram. Wręcz przeciwnie - schudłam 17 kilo i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć. Próbuję nadal, jak widać, z dobrym skutkiem" - cieszy się w rozmowie z "Super Expressem".

Dodajmy, że gwiazda ponownie będzie jedną z trenerek w "The Voice Senior". Razem z nią doświadczonych wiekowo uczestników oceniać będą Piotr Cugowski, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z grupy Pectus.



Kim jest Maryla Rodowicz?

Na profesjonalnej scenie po raz pierwszy pojawiła się w 1967 r., startując na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz uczestnicząc w nagraniach w Radiowym Studiu Piosenki.



Pod koniec lat 60. zadebiutowała na największych polskich imprezach: festiwalach w Opolu i Sopocie. Występowała również na m.in. Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, a także na zagranicznych festiwalach i koncertach, m.in. w Stambule, Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji, Palermo oraz w Hawanie, gdzie miała okazję poznać Fidela Castro.

Głos Rodowicz znany jest z wielu niezapomnianych przebojów. Najbardziej znanymi są m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal", "Łatwopalni", "Gaj" (z Markiem Grechutą), "Remedium", "Sing-sing" oraz "To już było".

