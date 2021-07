Marta Gałuszewska zaproszona do zaskakującej współpracy. Posłuchaj "Orbital Romance"

Vacos Malcolm są na scenie od ponad 10 lat, ale wspólnie debiutują projektem z pogranicza elektro, techno i syntezatorowego popu. Tym razem do współpracy zaprosili Martę Gałuszewską (MVRT), zwyciężczynię ósmej edycji "The Voice of Poland". Posłuchajcie "Orbital Romance".

Marta Gałuszewska zaśpiewała gościnnie w klubowym numerze /Adam Jankowski / Reporter

Album Vacos Malcolm, którzy początkowo występowali jako Vacos & Billy Savage, ukaże się już 26 lipca. Pierwszym singlem z płyty było tytułowe, sześciominutowe "No Dignity" zestawiające ze sobą charakterystyczny wokal, piwniczne techno i zimnofalowe brzmienie syntezatorów. Podobne tropy stylistyczne można dostrzec w kolejnej piosence.

Wideo Vacos Malcolm - Orbital Romance (feat. MVRT)

Panowie zaprosili do nagrania utworu "Orbital Romance" Martę Gałuszewską (MVRT), zwyciężczynię ósmej edycji popularnego programu "The Voice of Poland". Wokalistka doskonale odnalazła się w tanecznym, choć niepozbawionym mroku anturażu. Dzięki jej obecności kompozycja brzmi jak skrzyżowanie popu, techno i elektro spod znaku GusGus, Moderata albo WhoMadeWho.

Vacos Malcolm wydają razem debiutancką płytę, ale bynajmniej nie są nowicjuszami. Łukasz Zieliński (Vacos) od kilkunastu lat prowadzi kultowy sopocki klub Sfinks700. Jako DJ dzielił scenę z tuzami pokroju Paula Kalkbrennera, Ellen Allien i Olivera Koletzkiego.

Drugą połową duetu jest zaś William Malcolm, wokalista znany również jako Nightrun87. Polsko-brytyjski muzyk ma na koncie aż dziesięć solowych płyt i występy na Castle Party czy Into the Abyss Festival. Artysta jest bardzo dobrze znany w środowisku muzyki elektronicznej, ale i metalowej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marta Gałuszewska o Michale Szpaku: Wybrałabym go jeszcze raz Newseria Lifestyle